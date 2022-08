Frankreich will LGBT-Botschafter*in ernennen

Heute, 14:18h, noch kein Kommentar

Frankreichs Regierung will einen eigenen Botschafter oder eine Botschafterin für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. Dies kündigte Premierministerin Élisabeth Borne am Donnerstag beim Besuch eines queeren Zentrums in Orléans an. Der oder die Beauftragte solle sich international für die Entkriminalisierung von Homosexualität und Transidentität einsetzen. "In den vergangenen Jahren sind die Rechte von LGBT+ in Frage gestellt worden, auch auf europäischem Boden", sagte die liberale Politikerin. Dies sei nicht hinnehmbar.



Die neue Stelle des "ambassadeur aux droits LGBT+" soll im Außenministerium angesiedelt werden. Borne kündigte zudem an, mit zusätzlichem Geld Anlaufstellen für LGBT zu stärken und weitere Einrichtungen zu schaffen. Auf dem Festland solle es in jeder Region mindestens zwei Zentren geben. Dafür sollen drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Das Vorhaben solle bis Ende des Jahres umgesetzt werden, so Borne.



EN DIRECT | Intervention de la Première ministre @Elisabeth_Borne pour les 40 ans de la loi mettant fin à la répression de lhomosexualité. https://t.co/fUQyYTC5gg Gouvernement (@gouvernementFR) August 4, 2022 Twitter / gouvernementFR

Anlass für die Ankündigung war, dass Frankreich vor 40 Jahren ein Gesetz abgeschafft hatte, das für homosexuelle Beziehungen die Altersgrenze der sexuellen Mündigkeit höher setzte als für heterosexuelle Beziehungen. Offiziell entkriminalisiert hatte das Land Homosexualität bereits 1791 – und damit 178 Jahre, bevor Deutschland diesen Schritt vollzog.

Die neue französische Regierung ist erst kürzlich von LGBTI-Organisationen und anderen Gruppen kritisiert worden, weil mit Caroline Cayeux eine Politikerin einen Ministerposten erhalten hatte, die mit extrem queerfeindlichen Äußerungen für Aufregung gesorgt hatte. Borne stellte sich letzten Monat hinter die Ministerin für territorialen Zusammenhalt und Beziehungen zu den lokalen Behörden – zwar seien deren Äußerungen "schockierend" gewesen, sie habe sich aber dafür entschuldigt. Auch gegen Umweltminister Christophe Béchu sowie Innenminister Gérald Darmanin gab es wegen queerfeindlicher Äußerungen Rücktrittsforderungen (queer.de berichtete). Alle drei sind aber weiterhin Teil des Borne-Kabinetts. (dpa/dk)