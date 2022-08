Lara Croft soll im neuen Videospiel was mit einer Frau haben

Heute, 10:31h,

In der Videospielreihe Tomb Raider, die die abenteuerliche Archäologin Lara Croft seit den 90er Jahren erst durch mysteriöse Katakomben und dann auch auf die Kinoleinwände geschickt hat, steht wohl ein Schritt Richtung Zukunft an.



Das liegt nicht nur an den queeren Inhalten, die im Spiel vorkommen sollen. War die Videospielreihe zuletzt in die Vergangenheit der Heldin im ärmellosen Top gereist und hatte ihre jungen Jahre näher erhellt, soll uns der intern als "Project Jawbreaker" bezeichnete Titel Croft in ihren Mittdreißigern vorstellen.

Nicht allein in der Postapokalypse

Die in der Vergangenheit oft wegen ihrer Plattheit und ihrer großen Oberweite kritisierte Spielfigur ist in besagter Zukunft nicht nur älter und damit wohl aus dem Gröbsten raus, was ihre Fetischisierung zum Sexobjekt angeht. Sie soll sich auch in ihrer eigenen Sexualität entwickelt haben.



Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass der kommende Teil – für die Videospielreihe Tomb Raider äußerst ungewöhnlich – in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt ist? Das hat ja schon bei "The Last of Us Part II" zu mehr als sehenswerter lesbischer Liebe auf der Playstation geführt.



Dina und Ellie in "The Last of Us Part II" (Bild: Youtube / Gamer's Little Playground

Und: Ähnlich wie in besagtem Zombie-Spiel soll Croft in Teil 12 nicht mehr allein unterwegs sein, sondern eine Gruppe junger Abenteurer*innen um sich scharen. Vielleicht ist darunter ja jemand, auf den Croft ihr Auge geworfen hat.

Leak: Lesbische Romantik

Doch woher wissen wir das alles? Durch einen Leak der Story des Spiels, den ein Videospieljournalist zunächst bei einer Besprechung in seinem Podcast öffentlich machte. Crystal Dynamics und Square Enix, die den Titel entwickeln beziehungsweise vertreiben wollen, beschwerten sich in der Folge höchst offiziell wegen Urheberrechtsverstößen bei der Plattform Patreon, auf der der Podcast veröffentlicht worden war. Die Art des Vorgehens wurde von einigen Beobachter*innen wiederum als starker Hinweis gedeutet, dass die geleakten Informationen authentisch sind.



Und die sind eindeutig, ohne uns zu viel zu verraten. Aus ihnen geht nämlich hervor, dass die Schauspielerinnen, die für das in der beeindruckende Grafikpracht versprechenden Unreal Engine 5 erscheinende Spiel Bewegungsabläufe, Videosequenzen und vielleicht sogar ihr Aussehen einspielen, auf romantische Szenen mit einer anderen Frau vorbereitet sein sollen. Wir dürfen also gespannt sein. (jk)