Rassismuskritik am Berliner CSD: Von Preisverleihung ausgeladen

Das Berliner Kollektiv QTI*BIPoC United hat sich gegründet, um der weißen Dominanz in queeren Berliner Pride-Organisationen etwas entgegen zu setzen und den Stimmen und Bedürfnissen der PoC-Community Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das Akronym steht für "queer, trans, inter, Black, Indigenous und People of Color". Die Aktiven organisierten unter anderem eine Gedenkaktion zum vergangenen Transgender Day of Remembrance sowie eine "Reclaiming Pride"-Demo mit 2.500 Teilnehmer*innen, die als Teil einer Sterndemo zum alternativen CSD Berlin Pride im vergangenen Jahr führte.



Beim diesjährigen großen Berliner CSD am 23. Juli sollte dem Kollektiv für seine Bemühungen um intersektionale politische Praxis eigentlich der "Soul of Stonewall Award" verliehen werden. Eigentlich – denn die Organisator*innen des CSD sagten den antirassistischen Queers einfach kurzfristig ab. Diesen Vorwurf an den Berliner CSD-Verein erhebt zumindest das Kollektiv.

Keine Preisverleihung, keine Rede



Das Kollektiv vertritt die Interessen von Queers, die von Rassismus betroffen sind

Mit der Ausladung, den Preis als Teil des Bühnenprogramms entgegen zu nehmen, war der Gruppe auch die Möglichkeit genommen worden, zu sprechen – und so die Kritik an den weiß dominierten queeren Vereins- und Bewegungsstrukturen an prominenter Stelle zu äußern.



Doch nicht nur das: Für die Preisverleihung und die politischen Inhalte soll an jenem Samstag, an dem geschätzte 600.000 Menschen in der Hauptstadt auf der Straße waren (queer.de berichtete), angeblich schlicht das Bühnenprogramm zu voll gewesen sein. Aber für Auftritte von PoC-Künstler*innen aus dem Kollektiv, bei dem diese ohne Entgelt gesungen und getanzt haben, sei anscheinend trotzdem Platz gewesen, so das Kollektiv. Von der Umgestaltung des Programms und ihrer Ausladung wollen die Aktivist*innen erst weniger als 24 Stunden vorher erfahren haben.



Die Absage des Preises reihe sich, so das Kollektiv, ein in "eine Kette aus Versuchen des CSD Berlin, uns für sein kommerzielles Event dekorativ einzubinden". Singende und tanzende queere Schwarze Menschen und People of Color hätten "dem Berliner CSD den Anschein der Diversität geben" und ihn "politisch und rebellisch erscheinen lassen" sollen. Das aber passt, wie das "QTI*BIPoC United"-Kollektiv meint, offensichtlich nicht zum Kern der Veranstaltung.



Obwohl der CSD Berlin per E-Mail zugesagt hatte, auf die erhobenen Vorwürfe zu reagieren, ist die Presseanfrage von queer.de zum Thema vom Dienstag bis heute nicht beantwortet worden. Wie sich der Konflikt um die abgesagte Preisverleihung daher aus Sicht des Vereins darstellt, ist unklar. Auf der Website des CSD findet sich noch immer die Ankündigung der Preisverleihung an das Kollektiv. Demnach widme sich die Gruppe der Sichtbarmachung von denjenigen Stimmen, die "viel zu lange marginalisiert und stumm gemacht wurden und werden".

"Reclaiming Pride"-Demo im September

Doch die Kritik am offiziellen CSD-Verein geht noch weiter. Vorgeworfen wird den Organisator*innen nicht nur die Zusammenarbeit und ein "Schulterschluss" mit der Polizei, die für die gesellschaftliche Ausgrenzung von Schwarzen, indigenen und PoC-Queers verantwortlich gemacht wird. Auch ist den Aktivist*innen die Präsenz von Großkonzernen wie dem Facebook-Mutterkonzern "Meta" oder Tesla ein Dorn im Auge.



Darum kündigten die antirassistisch aktiven Queers nun an, in Reaktion auf den Umgang nicht mehr am großen Berliner CSD teilzunehmen: "Wir beteiligen uns bei keinen Christopher Street Days, die Schwarze Menschen und People of Color für ihr diversity-washing ausstellen, und damit die eigentliche rassistische Dynamik erneut festschreiben." Eine Pride-Demonstration, die Antirassismus und Antikapitalismus nicht "für eine queere Befreiung zentral macht", sei keine. Hier würden die "klassenförmigen Belange" von Queers, Schwarzen Menschen und People of Color denen von weißen mittelständischen Lesben und Schwulen gegenübergestellt. Das sei "in Deutschland bittere Tradition".



Und: Im September werde man das, was mit der Sterndemo im vergangenen Jahr begonnen hat, fortführen und eine weitere "Reclaiming Pride" veranstalten. Am 10. September werde das Kollektiv "gemeinsam mit Freund*innen und Geschwistern" in Berlin für Emanzipation demonstrieren und feiern: "Wir wollen über Identitätspolitik hinaus gemeinsame Perspektiven entwickeln. Wir wollen eine Politik der Teilhabe und eine Praxis radikaler Solidarität. Nicht trotz unseres Verschiedenseins, sondern gerade weil wir verschieden sind, wollen wir gemeinsam für ein gutes Leben streiten."



Um ihre Vorstellung von einer solchen Politik zu konkretisieren, stellten die Aktiven zehn Forderungen auf. Darunter finden sich Punkte wie der Abolitionismus, also die Abschaffung von "rassistischen Polizei- und Sicherheitsapparaten", das Denken von Befreiung über die kapitalistischen Verhältnisse hinaus, gesellschaftliche, politische und soziale Teilhabe "statt diversity politics" oder eine "bedarfsorientierte und niedrigschwellige Gesundheitsversorgung" für die "aufgrund von gesellschaftlichen und strukturellen Diskriminierungen besonders vulnerablen Mitglieder unserer Communities." (jk)