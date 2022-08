Mit Mitch, Cam und dem queeren Opernführer zur Reifeprüfung

Die Zeit auf der Schulbank hinterlässt Spuren. Von der Familie mal abgesehen, ist keine andere Institution für unsere Persönlichkeitsentwicklung so entscheidend und übt einen derart prägenden Einfluss auf uns aus wie die Schule: auf unser persönliches Bildungsniveau und unseren Blick auf die Welt, aber auch auf die Art, wie wir die unterschiedlichsten Anforderungen bewältigen.



Unsere Erfahrungen im Klassenzimmer tragen zu unserem Selbstvertrauen bei und bestimmen unseren weiteren Lebensverlauf. Das hängt u.a. nicht nur von unseren jeweiligen Beziehungen zu den Lehrenden ab, sondern auch von dem Stoff, den diese uns näher zu bringen versuchen. Queere Jugendliche haben meist schon gegen Mobbing zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, dass ihnen im Schulunterricht nicht nur Beistand geboten, sondern eine angemessene Lebensorientierung vermittelt wird wie allen anderen auch – und zwar unabhängig von den Werten, die sie von ihrem Elternhaus mitbekommen.

Informationsdefizit bei Lehrenden

Im überwiegenden Teil Europas und in allen deutschsprachigen Ländern kann man sich immerhin glücklich schätzen, dass queere Identität und Sexualität und alle damit verknüpften Themen im Schulunterricht ohne große Einschränkungen auf den Lehrplan gesetzt werden dürfen.



Doch die wenigstens Lehrenden fühlen sich kompetent genug für das Thema "sexuelle und geschlechtliche Vielfalt". In einer 2020 veröffentlichten Studie von der Humboldt Universität sowie der Sigmund Freud Privatuniversität kam heraus, dass beispielsweise in Berlin 61 Prozent der Lehrkräfte kein Unterrichtsmaterial dafür im Unterricht einsetzen. Offenbar haben sie auch keinen blassen Schimmer davon, woher sie es beziehen sollen. Das Ergebnis legt ein erstaunliches Informationsdefizit offen.



Dabei gibt es ein umfangreiches Angebot, auf das die Lehrenden zugreifen könnten. Dieses setzt sich allerdings aus unterschiedlichen Bezugsquellen zusammen.



Viele Materialien stehen kostenlos zum Download bereit



Grundsätzliche Tipps und Anregungen im Umgang mit Homo- und Transphobie an Schulen finden sich auf der Webseite des nordrhein-westfälischen Projekts "Schule der Vielfalt". Auch der LSVD bietet auf seiner Homepage eine kurze Anleitung zum Umgang mit Mobbing an der Schule für Lehrkräfte und Schüler*innen an.



Solides Basiswissen in Fächern wie Gemeinschaftskunde, Politik, Geschichte und Ethik vermittelt die Bundeszentrale für politische Bildung. Im Angebot finden sich umfangreiche Unterlagen zur queeren Emanzipationsgeschichte der Bundesrepublik, zur Vielfalt von Identität, Geschlecht und Sexualität sowie zur politischen Weltlage queerer Menschen. Das Unterrichtsmaterial steht entweder zum Download bereit oder ist gegen Gebühr als Broschüre erhältlich. Zudem gibt es u.a. ein umfassendes Dossier zu trans Themen.

LGBTI-Aufklärung geht auch besonders einfallsreich



Die Online-Lehrerbibliothek empfiehlt den schwulen Opernführer "Casta Diva" zum Einsatz im Musikunterricht

Bisweilen tauchen auch recht ausgefallene und pfiffige Ideen auf, um queere Fragestellungen in den Unterricht zu integrieren. Wenn sich dabei die kulturell bereichernden Aspekte der Community in den Vordergrund stellen lassen und dann vielleicht auch noch themenübergreifende Anknüpfungen gefunden werden – umso besser. So stellt die Online-Plattform Eduki gegen eine geringe Gebühr Arbeitsblätter für den Gemeinschaftskundeunterricht zur Verfügung, die "moderne Familienkonstellationen am Beispiel der Netflixserie Modern Family" unter die Lupe nehmen. Dabei wird selbstverständlich auch die Beziehung zwischen Mitch Pritchett und Cameron Tucker genannt, die in der Beschreibung einer Szene mit einem befreundeten Lesbenpaar über ihren Kinderwunsch sprechen.



Für den Kunstunterricht von der 7. bis zur 10. Klasse steht auf dem Online-Portal Lehrerbüro ein Video über den Graffiti-Künstler Keith Haring zum Download bereit, in dem nicht nur dessen Schwulsein thematisiert wird, sondern auch sein Engagement für Safer Sex und sein Leben mit Aids.



Auf der Plattform Schulportal werden Unterrichtsmaterialien von Lehrkräften unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Eine Unterrichtseinheit befasst sich mit "Homophobie im Rap".



In der Online-Lehrerbibliothek wiederum empfiehlt ein Rezensent den schwulen Opernführer "Casta Diva" aus dem Querverlag zur Vorbereitung von Referaten und Facharbeiten im Musikunterricht.



Der Querverlag selbst stellt auf seiner Homepage eine äußerst umfangreiche Broschüre mit Unterrichtsmaterial zum Roman "Hamburg – Kampala" von Lutz van Dijk zur Verfügung und verbindet dabei das LGBTI-Thema mit Fragen zu Flucht und Asyl.



Die Reihe an Beispielen ließe sich mühelos erweitern, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Übrigen dürften unbedarfte Lehrkräfte auch für Anregungen von Seiten betroffener Jugendlicher dankbar sein.

