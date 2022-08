Lahm will nicht zur WM nach Katar

Heute, 09:42h, noch kein Kommentar

Philipp Lahm bleibt der umstrittenen Fußball-WM Ende des Jahres in Katar fern. "Ich zähle nicht zur Delegation und bin nicht scharf darauf, als Fan hinzufliegen", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem "kicker": "Da verfolge ich das Turnier lieber von Zuhause aus."



Lahm, der bei der Heim-EM 2024 als Turnierdirektor in der Verantwortung steht, sieht die Ausrichtung des Großevents im Emirat höchst kritisch. Deswegen forderte der frühere Kapitän des FC Bayern München und der Nationalmannschaft: "Menschenrechte sollten bei der Turniervergabe mit die größte Rolle spielen. Wenn ein Land den Zuschlag bekommt, das in dieser Beziehung mit am schlechtesten abschneidet, macht man sich schon Gedanken, nach welchen Kriterien da entschieden wurde."



Neben der Menschenrechts-Situation hätten auch die Themen Nachhaltigkeit und Größe des Landes "anscheinend keine Rolle" bei der Vergabe gespielt, meinte der 38-Jährige.



Dass sich die deutschen Nationalspieler während der WM (21. November bis 18. Dezember) kritisch zur Veranstaltung äußern sollten, ist für Lahm zwingend. "Als Spieler", sagte er, "kommst du heute da gar nicht mehr drumherum".



Lahm hatte sich während seiner aktiven Karriere immer wieder gegen Queerfeindlichkeit engagiert. Dafür erhielt er 2008 den Tolerantia-Preis, mit dem herausragendes Engagement gegen Homosexuellenfeindlichkeit geehrt wird (queer.de berichtete).

Katar wird immer wieder wegen systematischer Menschenrechtsverstöße und Ausbeutung von Migrant*innen kritisiert. Auch das Vorgehen gegen sexuelle Minderheiten wird kritisiert: Im Land ist Homosexualität gesetzlich verboten und kann sogar mit der Todesstrafe geahndet werden. Nach den Worten von Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani werden bei der WM aber alle Gäste willkommen geheißen, solange diese "unsere Kultur respektieren" – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung (queer.de berichtete).



Ende Juni hatte sich fast die Hälfte der Deutschen dafür ausgesprochen, dass die deutsche Nationalmannschaft auf eine WM-Teilnahme verzichten solle. Das ging aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor (queer.de berichtete). (dpa/cw)