Peter Plate stürmt erneut die Charts

"Sie haben es schon wieder getan. Mit dem Bibi & Tina Soundtrack zu 'Einfach anders' treffen die Hitgaranten Peter Plate und Ulf Leo Sommer wieder einmal den Nerv einer ganzen Generation." Mit diesen Worten feiert das Musiklabel Kiddinx einen erneuten Charts-Erfolg. Der Soundtrack, den das Duo gemeinsam mit Joshua Lange erarbeitet hatte, war in Kalenderwoche 31 auf den zweiten Platz der Compilationscharts eingestiegen, jetzt liegt der Song in der zweiten Woche auf dem dritten Platz hinter den "Bravo Hits Vol. 118" und den "Ballermann Hits 2022". Plate und sein früherer Lebenspartner Sommer haben bereits zu Rosenstolz-Zeiten gemeinsam Lieder geschrieben und gehören heute zu den erfolgreichsten deutschen Duos in der deutschen Musikszene.



"Die Strahlkraft von Bibi & Tina ist ungebrochen und wir sind überglücklich ein weiteres Mal dabei sein zu dürfen", so Plate und Sommer in einer gemeinsamen Erklärung. "Mitzuerleben wie unzählige Kinder in den Kinos die Songs bereits mitsingen, macht uns einfach fröhlich und auch ein Stück weit demütig."

Plate und Sommer hatten seit 2014 bereits mehrere "Bibi & Tina"-Soundtracks in die Charts geführt. Aus ihrer Feder stammt auch der erfolgreiche Soundtrack des Musicals zur ZDF-Erfolgsserie "Ku'damm 56", zudem zeichnete sie sich auch für weitere Alben wie "Barbara Schöneberger – Eine Frau gibt Auskunft" verantwortlich. Plate feierte zudem erst kürzlich sein Comeback als Sänger in einem Duett mit Kim Fisher (queer.de berichtete). Zudem erschien erst im Frühjahr ein neuer Rosenstolz-Song, der aber eine "einmalige Ausnahme" bleiben soll (queer.de berichtete).



Einst war der jetzt 55-jährige Plate der Kopf hinter der Erfolgsband Rosenstolz, die nach ihrer Gründung 1991 zunächst in der schwulen Szene Erfolge feierte, bevor sie Ende der Neunzigerjahre den Mainstream eroberte. Bis 2011 veröffentlichte das aus Plate und AnNa R. bestehende Duo insgesamt zwölf Alben, von denen es fünf bis auf Platz eins der deutschen Albumcharts schafften. Ende 2012 gaben Rosenstolz dann die Trennung bekannt (queer.de berichtete). Plate beklagte damals ein Burnoutsyndrom. (cw)