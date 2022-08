"Flash"-Star Ezra Miller wegen Einbruchs angeklagt

Heute, 10:29h, noch kein Kommentar

Ezra Miller (29) wird wegen Einbruchs und Diebstahls angeklagt. Der nichtbinäre Hollywoodstar muss sich im September dieses Jahres im US-Bundesstaat Vermont vor Gericht verantworten. Dies geht aus einer Mitteilung der Landespolizei Vermont hervor.



Der Vorfall ereignete sich demnach am 1. Mai im knapp 900 Einwohner*innen zählenden Örtchen Stamford. Um 17.55 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Wohnhaus informiert. "Die ersten Ermittlungen ergaben, dass aus dem Haus mehrere Flaschen Alkohol entwendet wurden, während die Hausbesitzer nicht anwesend waren", heißt es in dem Bericht. "Nach einer Untersuchung, die auch Überwachungsvideos und Zeugenaussagen umfasste, wurde Ezra M. Miller wegen schweren Einbruchs in eine unbewohnte Wohnung angeklagt."



Die Polizei machte Ezra Miller, der auch ein Anwesen in Vermont besitzt, am 7. August ausfindig und bekam eine Ladung vors Gericht überreicht. Am 26. September muss er sich dort der Anklage stellen.

Ezra Millers weitere Vergehen 2022

Der Einbruch in Vermont ist nicht der einzige Fall, in dem Ezra Miller mit der Polizei in Kontakt kam. Auf Hawaii wurde der "Flash"-Darsteller in diesem Jahr bereits zwei Mal kurzzeitig verhaftet (queer.de berichtete). Einmal hatte er in einer Karaoke-Bar randaliert. Bei einer anderen Gelegenheit soll er eine Frau mit einem Stuhl verletzt haben.



Damit nicht genug: Die Eltern eines 18-jährigen Kindes haben dem ehemaligen Kinderstar vorgeworfen, ihr Kind zu manipulieren (queer.de berichtete). "Ezra setzt Gewalt, Einschüchterung, Gewaltandrohung, Angst, Paranoia, Wahnvorstellungen und Drogen ein, um die junge Tokata zu beherrschen", heißt es in einem Gerichtsdokument, das die Eltern in North Dakota eingereicht haben.



Der bereits abgedrehte "Flash"-Solofilm aus dem DC Extended Universe soll dennoch 2023 ins Kino kommen (queer.de berichtete).



Miller hatte sich bereits 2012 im Alter von 20 Jahren hatte als queer geoutet. 2018 sagte der Star im "Hollywood Reporter", er habe Probleme, eine eigene Identität zu finden: "Ich identifiziere mich nicht als Mann. Ich identifiziere mich nicht als Frau. Ich identifiziere auch kaum als Mensch." (spot/cw)