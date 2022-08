Casting für "Drag Race Deutschland" gestartet

Heute, 12:56h, noch kein Kommentar

13 Jahre lang sucht RuPaul bereits in den USA "America's Next Drag Superstar", jetzt soll das Format auch nach Deutschland kommen: Die amerikanische Produktionsfirma World of Wonder hat daher einen Castingaufruf für "Deutschlands beste Drag Queens" gestartet. Bis 26. August können Bewerberinnen auf dragqueensdeutschland.castingcrane.com ihr Interesse bekunden.



Interessentinnen müssen danach ein Vorstellungsvideo einreichen: "Mach ein tolles Video, das uns deinen DRAG, deine PERSÖNLICHKEIT und dein TALENT zeigt!", heißt es in dem Castingaufruf. Dieses Video muss danach "VOR MITTERNACHT am 23. September 2022" eingereicht werden. Die Antworten können dabei auf Englisch oder Deutsch verfasst werden. Es gibt aber eine Voraussetzung: "Sie müssen fließend Deutsch sprechen." Noch ist unklar, auf welchem Sender oder Streamingportal die deutsche Version gezeigt werden soll.



Deutschland ist der letzte große Fernsehmarkt in Europa, in den die internationale Show expandiert. Die erste europäische Ausgabe kam 2019 aus dem Vereinigten Königreich ("Drag Race UK"). Drei Staffeln dieser englischsprachige Show sind von RuPaul moderiert worden. Nach der britischen Version gingen "Drag Race Holland" (2020), "Drag Race España" (2021), "Drag Race Italia" (2021) und "Drag Race France" (2022) in den jeweiligen Landessprachen an den Start.



| Direktlink | Der französische Ableger

Bereits angekündigt worden sind außerdem "Drag Race Sverige" und "Drag Race Belgique". International gibt es bereits "Drag Race Thailand", "Canada's Drag Race", "Drag Race Down Under" (Australien und Neuseeland), zudem soll bald "Drag Race Philippines" dazukommen. Neben Deutschland gibt es auch Castingaufrufe für Ableger in Mexiko und Brasilien. Daneben wurde zudem bereits eine Staffel die internationale Version "RuPaul's Drag Race: UK vs the World" produziert und "Canada's Drag Race: Canada vs. the World" angekündigt.



ProSieben versuchte sich mit "Queen of Drags"



2019 hatte bereits ProSieben die an "Drag Race" angelehnte eigene Sendung "Queen of Drags" produziert. Jurymitglieder waren Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz. Die Personalie Klum war in der deutschen Dragszene umstritten, es gab sogar eine Petition gegen die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin (queer.de berichtete). Dragqueen Yoncé Banks konnte die in Los Angeles aufgezeichnete Show für sich entscheiden (queer.de berichtete). Allerdings konnte die sechsteilige Serie in der ProSieben-Primetime nur maue Quoten einfahren.

Letztes Jahr kündigte Conchita Wurst an, sie würde als Moderatorin für ein deutsches "Drag Race" zur Verfügung stehen (queer.de berichtete). Noch gibt es aber keine Informationen zur deutschen Jury oder den Gästen.

Ursprünglich war "RuPaul's Drag Race" Anfang 2009 im kleinen queeren US-Fernsehsender Logo gestartet. Nach mehreren Jahren entwickelte sich die Show zu einem Quotenhit und einem Liebling der Fernsehkritik, der Dutzende Emmys gewinnen konnte (queer.de berichtete). RuPaul produzierte auch mehrere nationale Ableger der Sendung wie "Drag U", "Secret Celebrity Drag Race" oder "Drag Race Allstars".



Alle neuen "Drag Race"-Episoden laufen international (kurz nach der TV-Erstausstrahlung) im Streamingdienst "WOW Presents Plus", der auch deutsche Untertitel anbietet (das Portal hat keine Verbindung zum neuen Sky-Angebot "WOW"). (dk)