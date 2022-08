"Princess Charming": Für diese Frau hat sich Hanna entschieden

Von Kim Koshka

Heute, 12:57h, noch kein Kommentar

Nachdem uns die letzte Folge mit einem Cliffhanger ganz schön hängen ließ, gibt es heute bei "Princess Charming" endlich die Entscheidung, welche beiden Kandidatinnen ins Finale kommen – und wer schlussendlich auch das Herz von Princess Hanna erobert.



Und im Finale sind – Trommelwirbel – Jessy und Laura. Wen wundert's? Jasmin Amelia nimmt es gelassen, Caro wiederum muss dann ein paar Tränen verdrücken. Auch ich wundere mich doch schlussendlich, warum nicht Caro statt Laura ins Finale gekommen ist – zwischen den beiden schien die Energy einfach so high zu sein. Naja, so kann man sich täuschen.



Caro, Laura, Jasmin Amelia und Jessica konnten auf den Einzug ins Finale hoffen (Bild: RTL)

Der letzte Morgen in der Villa beginnt mit Kuscheln und Kaffee – Jessy und Laura scheinen sich auf jeden Fall zu mögen, von Groll oder Eifersucht keine Spur, was schön anzusehen ist. Leider wird die Harmonie jäh unterbrochen: Der erste Brief erreicht die zwei Kandidatinnen.

Wilde Jetski-Fahrt beim ersten Einzeldate

Zum ersten Date wird Laura eingeladen. Die Kandidatin darf sich auf eine wilde Jetski-Fahrt freuen. Im Laufe dieser Aktion setzt sich Hanna hinter Laura und lässt sie fahren. Sie möchte in diesem Moment Laura die "Kontrolle überlassen" – auch ein wichtiges Thema der Princess in der gesamten Staffel. Die Kandidatin bekommt es leider nur begrenzt hin, Hanna muss ihr ständig in den Lenker fassen – und hält es dann doch nicht aus: Sie tauschen die Plätze. Dass es die Princess auf Anhieb schafft, den Jetski zu bedienen, wundert mich ja jetzt nicht, immerhin fährt sie auch Motorrad. Und das soll nun beweisen, dass Laura keine Kontrolle in der Beziehung übernehmen kann? Naja.



Das Gespräch danach dreht sich auch um dieses Thema. Hanna meint, dass sie nervös werde, wenn sie merkt, dass ihre Partnerin keine Kontrolle über ihr eigenes Leben hat – die Unabhängigkeit voneinander sei ihr sehr wichtig. Im Confessional stellt Laura die mutige Behauptung auf, dass sie der Princess schon helfen kann, die Kontrolle abzugeben. Mal schauen, ob die Princess das überhaupt bei Laura möchte.



Zum Abschluss des vorletzten Dates dieser Staffel gehen die beiden essen und zum Schluss in Hannas Domizil – den Abend ausklingen lassen.



Am Morgen danach liegen die beiden auch eng umschlungen im Bett. Positiv finde ich hierbei, dass die Produktion es diesmal nicht so inszeniert, als würde sie die beiden wecken. Die Princess und die Kandidatin scheinen sich auf den Morgen einigermaßen vorbereitet zu haben. Wenigstens eine Sache, die RTL mal in dieser Staffel gut gemacht hat.

Armkettchen schmieden beim zweiten Date

In der Villa schreibt Jessy indes den obligatorischen Brief, welchen die Princess später lesen darf, um ihre Entscheidung besser treffen zu können. Danach darf sie noch mit einer Freundin videocallen, bis sie schließlich zu ihrem eigenen Date mit Hanna aufbrechen muss. Laura darf natürlich nach ihrem Rendezvous mit der Princess auch einen Brief schreiben und ein Videotelefonat führen. Es bleibt beim gewohnten Ablauf, wie bei allen Staffeln der "Charming"-Serie.



Hanna und Jessy dürfen sich gegenseitig Armkettchen schmieden, währenddessen beobachten wir Zuschauer*innen einen sehr sexuell aufgeladenen Balztanz, und ich frage mich, wann die beiden endlich miteinander in die Kiste steigen können, so wie die nicht voneinander lassen können. Dazwischen liegt aber noch im Pool baden, Pizza essen und im Whirlpool kuscheln.



Der Morgen danach. Viel geschlafen haben die beiden anscheinend nicht. Nach all dem Stress, den Jessy in den letzten Folgen ertragen musste, allem voran dass sie so lange kein Einzeldate mit Hanna haben durfte, sei es ihr gegönnt.



Nach dem Frühstück geht es weiter – die beiden gehen Bogenschießen, ein Hobby von Jessica. Irgendwie schön mal zu sehen, dass auch auf Interessen von Kandidatinnen eingegangen wird.



Die Entscheidung ist schließlich getroffen



Die Dates sind zu Ende, Hanna liest die Briefe, es geht um Blicke, Küssen und Vertrautheit. Und natürlich ums Wohlfühlen. Durch die Briefe, aber auch durch die Aussagen in den Confessionals der Kandidatinnen, kommt es schon so rüber, als habe Jessica das größere Interesse. Sie redet von Schicksal und starken Gefühlen – bei Laura ist es lediglich eine "Verknalltheit".



Die Entscheidung ist schließlich getroffen: Jessy darf die Kette behalten und wird die Frau an der Seite der Princess. Wer hätte das gedacht? Alle! Dieses Finale überrascht jetzt wirklich niemanden.



Nächste Woche gibt es dann endlich das große Wiedersehen, und eine der wichtigsten Fragen dieser Staffel wird geklärt: Ob Paula und Dora ein Paar geworden sind. Bis dahin!



