Sat.1 startet Live-Nachmittagsshow mit Jochen Schropp und Blümchen

Heute, 13:59h,

Der 43-jährige Allrounder Jochen Schropp wird künftig an der Seite von Jasmin Wagner (alias Sängerin Blümchen) von 16 bis 19 Uhr die tägliche Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus" live moderieren. Das gab der Unterföhringer Sender am Dienstag bekannt. Die Show soll im Winter an den Start gehen.



"In 'Volles Haus! SAT.1 Live.' gibt es wichtige und unterhaltsame News des Tages, Doku-Soaps, VIP-Geheimnisse, jede Menge Gäste und das Comeback des klassischen 90er-Jahre-TV-Talks", kündigte Sat.1 an. "Für die SAT.1-Nachmittags-Show wird quasi ein ganzes Haus gebaut: Ob Keller, Garage, Küche oder Wohnzimmer – jeder Raum steht für eigene Inhalte. Volles Programm in 'Volles Haus! SAT.1 Live.'".



"Der SAT.1-Nachmittag wird live – und ich bin dabei! Ich freue mich wahnsinnig darauf, denn für mich hatte Live-Fernsehen schon immer den ganz besonderen Kick", erklärte dazu Jochen Schropp. "Mit 'Volles Haus!' geht SAT.1 ganz neue Wege, und wir dürfen das Haus mit Leben füllen. Wir werden die Zuschauer:innen informieren, zum Lachen bringen und beste Unterhaltung bieten. Ich kann es kaum erwarten einzuziehen."



Seit vielen Jahren zeigt Sat.1 am Nachmittag Scripted-Reality wie "Klinik am Südring", "Lenßen übernimmt" oder "K11 – die neuen Fälle". Die neue Show kommt damit einer Revolution in diesem Programmsegment gleich. Sie konkurriert dabei vor allem mit leichten Talk- und Serviceformaten in den dritten Programmen, etwa mit "Kaffee und Tee" (SWR) oder "Hier und heute" (WDR). Unklar bleibt auch, was mit den Sat.1-Regionalnachrichten geschieht, die in mehreren Regionen bislang wochentags um 17.30 Uhr zu sehen sind.

"Paradigmen-Wechsel im SAT.1-Programm"

"Das ist ein Paradigmen-Wechsel im SAT.1-Programm", erklärte Sat.1-Chef Daniel Rosemann. Mit der neuen Show könne man "auf die Erwartungen unserer Zuschauer:innen eingehen" eingehen. "In 'Volles Haus!' wird informiert und unterhalten. Wir können über die Royal Family sprechen – und auch Tipps geben, wie man gerade am günstigsten einkauft", so Rosemann.



Jochen Schropp hatte erst kürzlich das Buch "Queer as f*ck" veröffentlicht. Darin erzählt er seine Lebensgeschichte mit einem besonderen Fokus auf seine Reise als schwuler Mann (queer.de berichtete). Erst drei Jahre zuvor hatte sich der in der in der ARD-Vorabendserie "Sternenfänger" bekannt gewordene Schauspieler und Moderator in einem Brief, den er dem Magazin "Stern" zukommen ließ, als schwul geoutet (queer.de berichtete). In Sat.1 moderierte Schropp seit Jahren mehrere Formate, etwa "Big Brother" oder das Frühstücksfernsehen. (dk)