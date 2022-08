Stadt Wiesbaden veröffentlicht "Wegweiser*in für LSBT*IQ"

Heute, 04:49h, noch kein Kommentar





Im handlichen Format weist das neu erschienene und 64 Seiten starke Booklet "Queer in Wiesbaden" den Weg zu unterschiedlichen Anknüpfungspunkten für queere Menschen in Wiesbaden. Die Publikation ist auf der städtischen Internetseite unter digital abrufbar.



Die Broschüre entstand in Zusammenarbeit der LSBT*IQ-Koordinierungsstelle im Rathaus und der Wiesbadener Community. Sie bietet einen Überblick über die Vielfalt der Wiesbadener Anlaufstellen und Projekte für queere Menschen und deren Unterstützer*innen. "Die Landeshauptstadt Wiesbaden unterstützt die Bestrebungen der LSBT*IQ-Community für eine offene Gesellschaft und setzt zudem eigene Akzente", heißt es zur Veröffentlichung in einer Pressemitteilung.



"Von Jugendangeboten über Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen bis hin zu Partys und anderen Community-Events hat Wiesbaden für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*, intergeschlechtliche und queere Menschen viel zu bieten", so die Stadt. "Wer erst kürzlich in der Stadt angekommen ist oder gerade sein Coming Out erlebt, wer sich neu orientieren oder Ratsuchenden einen guten Tipp geben möchte, wird beim Stöbern durch die Kapitel sicher fündig. Die Porträts der unterschiedlichen Angebote für LSBT*IQ wollen informieren und zur Teilnahme einladen."



Viele an der Broschüre Beteiligte konnten zudem für ein Foto gewonnen werden und geben so der Wiesbadener Community ein Gesicht. Die Broschüre liegt im Rathaus aus, kann online abgerufen oder kostenfrei bei der LSBT*IQ-Koordinierungsstelle angefordert werden. (cw/pm)