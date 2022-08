Bundesverband Trans* verklagt Marie-Luise Vollbrecht

Juristischer Schlagabtausch in der Causa Marie-Luise Vollbrecht: Die transfeindliche Biologiedoktorandin hat den Bundesverband Trans* wegen eines Tweets abmahnen lassen. Doch der lässt die Sache nicht auf sich sitzen und geht in die Gegenoffensive.



Zusammen mit dem Rechtsanwalt Jasper Prigge möchte der Verband einer befürchteten Welle an Abmahnungen zuvorkommen – und reichte beim Landgericht Berlin seinerseits Klage ein.

Hat Vollbrecht überhaupt Anspruch?

Sinn des Ganzen: Das Gericht soll offiziell feststellen, dass das Persönlichkeitsrecht von Marie-Luise Vollbrecht durch den Bundesverband Trans* gar nicht verletzt worden ist. Lässt das Gericht die Klage zu, wären Vollbrecht und ihr Anwalt plötzlich unter Zugzwang, Belege und Argumente zu liefern, statt einfach nur Abmahnschreiben an Kritiker*innen zu verteilen. Die sogenannte "negative Feststellungsklage", die der Bundesverband Trans* dabei wählt, gilt eigentlich als eher ungewöhnliches Manöver in einer Auseinandersetzung um Abmahnschreiben. Denn: Werden die Forderungen aus Abmahnschreiben nicht angenommen, stehen im Normalfall die Abmahnenden selber unter Zugzwang, die Sache vor Gericht zu bringen.



Kommt es nun, wie vom Bundesverband Trans* angestrebt, zu der Auseinandersetzung, müsste der Vollbrecht-Anwalt der Kölner Kanzlei Höcker ausführlich darlegen, weshalb der fragliche Tweet gegen die Persönlichkeitsrechte von Vollbrecht verstoße. Dem sehen der Verband und ihr Anwalt offenbar mehr als gelassen entgegen. Der fragliche Tweet soll nämlich gar nicht vom Bundesverband Trans* selber stammen.



Es geht um einen Tweet, der nicht vom Verband stammt und für den dieser daher auch nicht haftet. Unabhängjg von der Frage, ob der Tweet zulässig ist oder nicht. Jasper Prigge (@JasperPrigge) August 10, 2022 Twitter / JasperPrigge

Anwalt Jasper Prigge erklärte zum Vorgehen via Twitter: "Wir verklagen #Vollbrecht. Der @bv_trans wurde abgemahnt, aus unserer Sicht zu Unrecht. Diese Einschüchterung lassen wir nicht unbeantwortet. " Zwar könne man zu der Abmahnung prinzipiell auch gelassen sagen: "Soll sie doch klagen, wenn sie meint." Das erscheine Prigge "hier aber nicht richtig". Vielmehr gehe es um etwas Grundsätzliches: "Abmahnungen sind schnell ausgesprochen. Werden Einzelpersonen abgemahnt, unterschreiben sie mitunter aus Angst, ohne dazu verpflichtet zu sein, oft aus Sorge vor hohen Anwaltskosten."



Doch selbst wenn sie die Verpflichtung, die Äußerung nicht zu wiederholen, gar nicht unterschreiben, bliebe oft die "Sorge, bei der nächsten Äußerung wieder Anwaltspost zu bekommen." So Abgemahnte müssten auch die Unsicherheit ertragen, dass ihnen vielleicht doch ein mitunter teures Gerichtsverfahren droht. Prigge meint deshalb: "Wer abmahnt, muss damit rechnen, beim Wort genommen zu werden und sich einem Gerichtsverfahren stellen." Wegen der Folgen des Abmahnschreibens für die öffentliche Diskussion solle "die Berechtigung der Abmahnung in diesem Fall geklärt werden".



Wir verklagen #Vollbrecht. Der @bv_trans wurde abgemahnt, aus unserer Sicht zu Unrecht. Diese Einschüchterung lassen wir nicht unbeantwortet. Wir haben für den Verband deshalb Klage beim Landgericht Berlin eingereicht. Warum? (1/6) Jasper Prigge (@JasperPrigge) August 10, 2022 Twitter / JasperPrigge

Die Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht hatte angekündigt, sich rechtlich gegen ihre Kritiker*innen zur Wehr zu setzen. Dafür hatte sie in einer ersten Spendenkampagne mehr als 15.000 Euro für ihre dabei entstehenden Rechtskosten eingesammelt (queer.de berichtete). Inzwischen wurde die Kampagne nach einem ersten Stopp wieder eröffnet und ausgeweitet. Über 40.000 Euro sind bereits in der "Kriegskasse" der scharf twitternden Doktorandin, 50.000 laut Spendenwebsite anvisiert. Die erhebliche Summe hatte bei Beobachter*innen die Befürchtung aufkommen lassen, dass Vollbrecht Kritiker*innen sowie Medien, die in ihr nicht genehmer Weise über den Konflikt um ihre Person berichtet hatten, großflächig mit Abmahnschreiben eindeckt.



Bei der auf Medienrecht spezialisierten Kanzlei Höcker, von der sich Vollbrecht vertreten lässt, hatte unter anderem auch Hans-Georg Maaßen angeheuert, nachdem er seinen Posten als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz verloren hatte. Anfang 2021 verließ Maaßen die Kanzlei wieder – weil Höcker die AfD im Verfahren gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz vertrat und somit ein möglicher Rollenkonflikt im Raum stand.

Vortrag abgesagt und nachgeholt

Vollbrecht wollte Anfang Juli in der Berliner Humboldt-Universität bei der "Langen Nacht der Wissenschaft" einen transfeindlichen Vortrag halten. Obwohl der schon den geisteswissenschaftlichen Begriff "Gender" im Titel trug ("Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt."), verteidigte sich die Naturwissenschaftlerin immer wieder damit, dass es im Vortrag ausschließlich um biologisches Grundlagenwissen gehe. Hierbei betonte sie in offenkundigem Zusammenhang zur Frage nach der Existenz transgeschlechtlicher, nichtbinärer und intergeschlechtlicher Personen, dass es beim Menschen nur zwei Geschlechter gäbe, die sich im Lauf des Lebens auch nicht änderten.



Im Netz war die Doktorandin in der Vergangenheit mit Äußerungen aufgefallen, die transgeschlechtliche Personen verächtlich machen und ihr Streben nach Rechten als unvereinbar mit Frauenrechten oder dem Feminismus darstellen. Die Humbold-Universität sagte die Veranstaltung nach angekündigten Protesten und Gegen-Protesten schließlich kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken ab (queer.de berichtete).



Zu der auf einem Spendenportal von der Biologin eingerichteten Sammlung heißt es: "Ich habe eine auf Medienrecht spezialisierte Kanzlei damit beauftragt, mir zu helfen, diesen Sturm zu überstehen und Unterlassungsaufforderungen an die Medien und Personen zu schicken, die die Grenzen des Zulässigen überschritten haben, wie auch gegebenenfalls Gegendarstellungen durchzusetzen."



Demnach gehe Vollbrecht davon aus, dass man ihre Universität unter Druck gesetzt und zur Absage ihres Vortrags gebracht habe, weil sie sich "online für die Rechte von Frauen" einsetze und "genderkritische Meinungen" vertrete. Den Studierenden vom Arbeitskreis kritischer Jurist*innen , die gegen Vollbrecht protestieren wollten, wird im zur Spendensammlung gehörenden Text auch vorgeworfen, dass sie dies möglicherweise hätten "gewalttätig" tun wollen. Am 14. Juli konnte Vollbrecht ihren Vortrag ohne Störungen nachholen (queer.de berichtete). Wie zuvor geplant, protestierten Studierende friedlich vor den Türen der Universität.



Vollbrecht war außerdem Co-Autorin des transfeindlichen Gastbeitrags in der "Welt", in dem behauptet wurde, dass ARD und ZDF durch queere Sichtbarkeit in ihrem Programm Kinder "sexualisieren und umerziehen" würden (queer.de berichtete).