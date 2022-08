Heide Park lockert Fetisch- und Maskenverbot am "Rosa Tag"

Rosa-la-ola durfte in der Vergangenheit noch beim "Rosa Tag" moderieren – nach den neuen Moralregeln ist sie dort aber wegen ihres Outfits fortan unerwünscht (Bild: CSD Nord e.V.)

Heute, 11:56h,

Der Heide Park im niedersächsischen Soltau hat seine auf der Website veröffentlichten Verbote zum traditionellen Rosa Tag am 3. und 4. September gelockert. Anfang des Monats hatte die Parkführung noch jegliche Darstellung von Fetisch ebenso wie alle Formen von Masken verboten, was zu einem Aufschrei in der Community geführt hatte (queer.de berichtete).

In einem Website-Eintrag vom Sonntag wurde das Verbot relativiert, da es zu "einigen Unklarheiten und Missverständnissen" gekommen sei. So sei das "Pride-Festival eine für alle Alters- und Zielgruppen gedachte Veranstaltung", heißt es darin. "Daher sollte es für alle Beteiligten mehr als selbstverständlich sein, dass auf die Darstellung von sexistischem Fetisch, Bondage, Phallus-Symbolen, Latex-Masken etc. komplett verzichtet wird." Statt auf alle Masken wird das Verbot damit auf "Latex-Masken" eingeschränkt. Unklar bleibt freilich, was "sexistischer Fetisch" ist. Sexismus, also die Diskriminierung eines Geschlechts, wurde bislang eher selten mit Fetisch auf Pride-Veranstaltungen in Verbindung gebracht.







Allerdings wurde das Verbot von "Phallus-Symbolen" aufrecht erhalten, wodurch etwa die Teilnahme der früheren "Rosa Tag"-Moderatorin Rosa-la-ola unmöglich bleibt, die als Teil ihres Outfits einen Regenbogenphallus auf dem Kopf trägt. Die Schwester der Perpetuellen Indulgenz hatte bereits nach Bekanntgabe der Sonderregeln ihre Teilnahme abgesagt und erklärt: "Ich stehe für das offensichtliche #pinkwashing des Heide-Parks nicht zur Verfügung und kann nur hoffen und es mir wünschen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Park ein echtes Interesse an Akzeptanz und Vielfalt ohne Ausgrenzung beweist, erneut zusammen kommen!"



Ihr Lieben, einige von euch haben es ja schon auf queer.de gelesen der Heide Park Resort hat neue "Spielregeln" für... Posted by Rosa-la-ola Grande on Tuesday, August 2, 2022 Facebook / Rosa-la-ola

Vor der Änderung der Sonderregeln für queere Besucher*innen gab es scharfe Kritik vom CSD Nord, der das Event mitorganisiert. "Die Aussagen des Heide Parks zu den Regeln beim Rosa Tag haben auch uns überrascht und irritiert", schrieb der Verein am Samstag. "Wir sind in Gesprächen mit dem Park und arbeiten hier an Aufklärung. Wir sind da guter Dinge, dass es wieder ein Rosa Rag für Alle wird!" (cw)