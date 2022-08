Mit Affenpocken infiziert: "Dieser verdammte Pain in the Ass"

Von Jeja Klein

Jonas hat sich beim Sex mit den Affenpocken infiziert. Weil die Berichterstattung vor allem die Hautausschläge hervorhob, konnte er seine ersten Symptome nicht zuordnen. Wertvolle Zeit verstrich. Dann folgten drei Wochen Isolation.



Im Interview erzählt der Bremer detailliert, was er erlebt hat: erste Symptome, der Arztbesuch, Abstriche, der Alltag zuhause, Telefonate mit dem Arbeitgeber und die nachdrückliche Bitte durch das örtliche Gesundheitsamt, sich doch bitte zuhause zu isolieren.



Wie hast du gemerkt, dass du an einer Affenpockeninfektion leidest?



Eigentlich habe ich es nicht gemerkt. Denn: Als es irgendwann anhand der Bläschen auf der Haut, die man dann auch sehen konnte, klar war, war es längst zu spät. Die Symptome, die etwa eine Woche vorher schon aufgetreten sind, haben mich nicht darauf gebracht, dass es Affenpocken sind: Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen und irgendwann auch Fieber. Ich habe gedacht, dass ich mir eine Sommergrippe eingefangen habe.



Oder Covid?

Konnte ich ausschließen, weil ich mich sehr regelmäßig teste. Aber zu Affenpocken dachte ich, dass das nicht sein konnte: Dann hätte ich ja diese Pocken. Ich habe gedacht, dass das das erste wäre, was man sehen würde. Aber es war tatsächlich das letzte, was aufgetreten ist.



Du sagtest gerade "Sommergrippe" – hat es sich wie ein Atemwegsinfekt angefühlt?



Nein, es ging gar nicht in die Atemwege. Es ging sehr in den Magen-Darm-Bereich. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Am ersten Tag war ich einfach nur erschöpft. Ich habe nach dem CSD in Bremerhaven gedacht: "Das kann doch nicht sein. Ich fahre normalerweise zu CSDs in München oder Mannheim, fahre stundenlang und bin topfit". Jetzt war ich nur 40 Minuten unterwegs, der CSD selber hat drei bis vier Stunden gedauert, und ich war so kaputt, als ob ich drei Tage am Stück auf Tour gewesen wäre. Ich war einfach nur so niedergeschlagen.



Im Verlauf der Tage danach habe ich dann immer mehr Symptome wie ein flaues Gefühl im Bauch, Durchfall und Kopfschmerzen gehabt. Die Kopfschmerzen wurden auch jeden Tag krasser – so als ob sich irgendwas in meinem Kopf ausbreiten würde. Das war sehr sehr unangenehm. Dann kam Fieber hinzu. Husten oder so etwas hatte ich nicht. Was aber sehr gut mit Corona vergleichbar ist, ist, dass ich wahnsinnig lange unter dieser Erschöpfung zu leiden hatte. Es war nicht nur die ersten zwei, drei Tage so, dass ich so müde war, sondern die kompletten drei Wochen. Wenn ich länger als 10 Minuten stehen musste – nicht mal laufen, nur stehen – musste ich mich schon wieder hinsetzen, weil ich einfach zu platt war. Das war schon krass.



Dir selber ein Essen kochen ist dann zum Beispiel eine Herausforderung gewesen?



Das war tatsächlich ziemlich anstrengend. Da war ich froh, dass meine Mama mir zwei mal was vorbei gebracht hat. Ich habe mir dann ziemlich viel einfach in der Mikrowelle warm gemacht und die Zeit im Liegen abgewartet. Die ganze Zeit am Herd stehen und irgendwas umrühren oder so, das funktioniert nicht.



Irgendwann hast du die Bläschen bekommen. Was hast du dir gedacht? Und gemacht?



Dann war mein Gedanke sofort: "Scheiße, es sind doch Affenpocken." Die Pocke, die als erstes aufgetreten ist, an meinem Oberarm, ist inzwischen eine Narbe. Davon habe ich jetzt einige am Körper. Es sind fast alle Pocken zu weißen Flecken vernarbt. Die erste habe ich Nachts vor dem Spiegel gesehen. Ich bin schweißgebadet um drei Uhr nachts wach geworden. Ich habe mich danach erst ein mal wieder schlafen gelegt, weil ich gedacht habe: "Wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahre, muss ich entweder gleich da bleiben, weil die mich direkt in Isolation stecken, oder ich muss irgendwen fragen, der mich dann wieder wegbringen kann, weil ich den ÖPNV nicht mehr nutzen darf". Wahrscheinlich hätte ich wegen der vielen Schmerzmedikamente, die ich zu dem Zeitpunkt schon genommen hatte, auch nicht mehr selber Auto fahren dürfen.



Als ich dann zwischen neun und zehn aufgestanden bin, bin ich direkt zum Arzt. Aber nicht zu meinem Hausarzt, sondern zum Infektiologen. Ich habe gedacht: "Lieber direkt zu den Profis". Das war auch der absolut richtige Schritt. Die konnten dann direkt sagen, dass es sehr nach Affenpocken aussah. Sie haben drei Abstriche gemacht: einen direkt an diesem Monsterding, einen am After und einen an der Harnröhre. Es wurden also die vermutlichen Eintrittsstellen untersucht. Parallel wurde mir noch Blut abgenommen und ich wurde auf sechs verschiedene andere Viren und bakterielle Erkrankungen getestet. Damit konnte das Affenpockenvirus letztlich nachgewiesen werden. Das Ergebnis wurde mir nicht direkt mitgeteilt, aber ich brauchte die offizielle Mitteilung letztlich nur noch, damit ich die entsprechende Krankschreibung bekam. Denn es war klar: "Was soll es sonst sein?"



Du hast gesagt, du bist schweißgebadet aufgewacht. Ich habe in einer Praxis, die sich an queere Patient*innen richtet, zwei Menschen gesehen, die auch Affenpocken hatten. Die waren komplett nass. War das nur am Anfang bei dir so?



In den ersten eineinhalb Wochen war das ziemlich doll. Die Zeit, in der ich noch unsicher war, was es sein könnte, habe ich sehr viel geschwitzt und dann noch die ersten paar Tage nach Diagnosestellung. Es war wirklich jede Nacht so: egal, ob ich Fieber über 40 Grad hatte oder nicht. Ich musste jede Nacht meine Klamotten oder meine Bettwäsche wechseln.



Wie ist der Arzt mit dir umgegangen? Bist du auf Vorbehalte gestoßen oder musstest dir dumme Kommentare gefallen lassen?



Zum Glück nicht. Er war sehr zurückhaltend und fürsorglich. Er hat mir erzählt, dass die gerade erst ihren ersten Patienten hatten, zwei Tage vorher. Meine Pocke sah dann wohl ganz ähnlich aus wie die von dem anderen. Der Arzt hat dann den gleichen Therapieansatz wie bei ihm gewählt. Er war natürlich komplett in Montur, komplett eingetütet, damit bloß kein Hautkontakt entstehen kann. Das war das einzige, was darauf schließen ließ, dass irgendwas in meinem Fall "besonders" ist. Aber ansonsten war es wie ein ganz normales Arztgespräch auch.



Was hast du verordnet bekommen?



Ich habe leider weder die Möglichkeit bekommen, die Impfung nachträglich zu erhalten – was ja eigentlich gegangen wäre – noch das Medikament Tecovirimat. In Bremen herrscht einfach Ebbe beim Impfstoff. Der Arzt sagte, man habe so wenig, dass man sich nur auf diejenigen konzentrieren könne, die zum Beispiel immunsupprimiert sind oder HIV haben. Es wurde bei mir wirklich nur Symptombekämpfung betrieben. Ich habe als erste Reaktion zwei Penicilin-Spritzen in den Hintern bekommen, pro Pobacke eine lange Nadel. Und für den Fall, dass da noch irgendwelche anderen, bakteriellen Infektionen mit im Spiel sind und es zu allergischen Reaktionen kommt, gab es dann noch zwei Cortisontabletten hinterher.



Und dann habe ich eine Lidocain-Salbe verschrieben bekommen, ein Betäubungsmittel. Denn die Affenpocken im Analbereich waren die schlimmsten. Die haben wirklich brutale Schmerzen verursacht. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das für ein Schmerz war. Ich hatte noch nie einen vergleichbaren Schmerz. Es war irgendwie, die ganze Zeit, als ob ich auf einem Messer sitze. Das war echt schlimm.



Weil die Schmerzen das größte Problem waren, habe ich auch noch stärkere Schmerzmittel bekommen, Tilidin, ein Opioid. Von den Ibuprofen-Tabletten, die ich bis dahin genommen hatte, musste ich vier Stück je 400 Milligramm nehmen, um überhaupt einigermaßen klar zu kommen.



Du hast dann in der Quarantäne drei Wochen in deinem Bett gelegen, oder wie müssen wir uns das vorstellen?



Jein. In der ersten Hälfte war wirklich gar nichts machbar. Da lag ich einfach nur rum. Wenn ich ab und an etwa zum Klo gegangen bin, war ich danach schon wieder aus der Puste. Es war nicht so, dass das Atmen anstrengend gewesen wäre, sondern einfach nur das Sein, das Bewegen. Wenn ich aufgestanden bin, musste ich schon tief Luft holen. Im Badezimmer dann die nächste Pause. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich 95 oder so.



Ich habe aber irgendwann immer mehr dagegen angearbeitet und mich bewegt. Das hatte ich bei Corona auch schon so gemacht. Ich habe ein Laufband, das habe ich mir schlauerweise schon 2020 im ersten "Lockdown" angeschafft. Eigentlich gehe ich jeden Tag fünf, sechs Kilometer zur Arbeit und auch wieder zurück. Ich dachte: "Wenn mir das genommen wird, dann wird mir ganz schön viel Lebensfreude genommen." Ich wollte also möglichst schnell wieder raus und mich bewegen können.



Irgendwann habe ich dann angefangen, jeden Tag einen kleinen Spaziergang draußen einzulegen, abends um halb elf, halb zwölf – möglichst so, dass ich keinem Menschen begegnen konnte. Ich bin immer mit langen Klamotten, Gummihandschuhen, Maske und Kopfbedeckung raus, damit alles safe war. Zwischendurch wollte ich aber dann doch gerne mal die Maske abnehmen, um frische Luft zu kriegen. Irgendwann habe ich es hinbekommen, fünfzehn Minuten am Stück zu gehen. Von da an habe ich mich hochgearbeitet. Am letzten Tag der Isolation konnte ich dann eine halbe Stunde laufen.



Du hast also die Isolation gebrochen?



Jein. Der Mann vom Gesundheitsamt, mit dem ich telefoniert habe, sagte, dass ich das darf. Ich sollte nur nicht unter Menschen gehen. Das ist wohl von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und es liegt auch daran, dass die Isolation nicht wie bei Corona verordnet wird. Es ist nur die "dringende Bitte". Es war keine Isolation in dem Sinne, dass ich das Haus gar nicht verlassen durfte.



Dein Arbeitgeber hat dann die auf drei Wochen ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen. Wie ist er damit umgegangen? Hat er dich gefragt: "Hast du Affenpocken?"



Das nicht. Es gab direkt einen Anruf, von zwei Leuten, unabhängig voneinander. Ich habe die Krankmeldung digital abgeschickt, die ging dann an verschiedene Personen. Mein direkter Chef und meine Abteilungsleiterin haben sich gleich gefragt "Was ist da denn los?" und haben sich bei mir erkundigt, ob es mir gut geht: "Direkt drei Wochen – das ist ja ungewöhnlich". Ich habe dann von mir aus gesagt, dass ich Affenpocken habe. Beide haben mir dann Gute Besserung gewünscht. Die waren ganz nett und eher besorgt.



Würdest du sagen, dass Isolation und Arbeitsunfähigkeit die Gefahr eines Zwangsoutings bergen?



Ja.

Wie war die Isolation psychisch für dich?

Furchtbar. Das war echt richtig furchtbar. In meiner Zeit war es mehrfach über 35 Grad. Ich hätte gerne mit Freunden einen Sprung in die Weser gewagt. Was mir aber so wirklich das Herz gebrochen hat: Ich gehe seit 2013 eigentlich jedes Jahr auf den CSD in Berlin. Der fiel genau in die Zeit. Also musste ich von zuhause aus bei Instagram die Livestreams angucken. Und dann war der offizielle Livestream von Alex TV auch noch richtig scheiße. Der hat geruckelt wie Sau. Das hat mich richtig aggressiv gemacht. Ich lag hier auf dem Sofa, hatte Schmerzen, wenn Schweiß an die Stellen der Pocken kam, hat es gebrannt und war doppelt so schlimm. Ich war richtig am Ende.



Ich war 2018 in einer psychiatrischen Klinik und das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Vom Emotionalen her kam das schon sehr nah da ran. Ich war hinterher aber auch ziemlich stolz, dass ich das so durchgehalten habe. In der Zeit war ja der CSD in Berlin, der auf der Spree, der in Leer, der CSD in Stuttgart, der in Coburg und der in Mönchengladbach. Dementsprechend habe ich die alle verpasst. Alle sechs Male hat die Sonne geschienen und hat es nicht geregnet. Und alle sechs Male lag ich traurig zuhause. Ich habe mit großen Tränen in den Augen hier gelegen und gedacht: "Verdammte Scheiße, warum kann mir das nicht im November passieren?" Da war die Corona-Infektion Anfang des Jahres nicht so ein Drama für mich wie jetzt die Affenpocken.



Du würdest also sagen, die Affenpocken waren psychisch schlimmer?



Ja, definitiv. Bei Corona ist ja auch das, was in meinen Augen auf die Psyche schlägt, die Fear of Missing Out. Aber da kann man sich nach einer kürzeren Zeit freitesten, es dauert nicht so lang. Und man weiß, dass es gerade viele Tausende andere auch haben. Bei den Affenpocken war ich der sechste oder siebte Fall hier in Bremen. Klar, bei Corona habe ich beim Essen nichts geschmeckt, da fragt man sich, warum man das überhaupt macht. Und trotzdem war ich bei den Affenpocken viel näher an meinen depressiven Stadien von früher dran.



Von den Medikamenten hat ja auch nichts richtig gewirkt. Die Tilidin-Tabletten haben mich nur ein bisschen gaga gemacht. Sich schonen und herumliegen, Tee trinken, das hat erst mal nichts genützt. Ich war bei Corona 13 Tage in Isolation, aber die zweite Hälfte habe ich mit einem nach wie vor positiven Test dann eher einfach abgesessen. Bei den Affenpocken habe ich jeden Tag gedacht: "Verdammte sch...öne Welt, warum wird das jetzt nicht endlich mal wenigstens ein bisschen besser?" Bis es dann halt mal wirklich ein bisschen besser wurde. Das hat aber volle zwei Wochen gedauert. Es ist deprimierend, weil man keine Fortschritte bemerkt.



Wie geht es dir jetzt?



Jetzt geht es mir zum Glück wieder gut. Ich war Freitag schon wieder arbeiten, Donnerstag war mein letzter Tag in Isolation. Heute war ich auch arbeiten, das hat gut funktioniert. Und ich war auch wieder zu Fuß da. Ich schwitze tatsächlich immer noch mehr. Mag sein, dass das Einbildung ist, ich achte jetzt ja auch besonders darauf. Aber ansonsten ist alles wieder wie vorher. Außer: ich habe tatsächlich immer noch, auch jetzt in diesem Moment, ziemlich starke Schmerzen rund um den Analbereich. Da sind immer noch Stellen, die ziemlich dolle schmerzen. Schleimhäute tun halt ein bisschen mehr weh als Wunden auf der normalen Haut. Da werde ich wohl auch noch ein Weilchen mit unterwegs sein.



Psychisch bin ich wieder komplett da. Ich war am Samstag auch wieder auf meinem ersten CSD, in Nürnberg. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch, bin gerne unter Menschen. Dementsprechend war das für mich jetzt genau richtig, dass ich nach der schwierigen Phase zuhause jetzt wieder die volle Breitseite abbekommen habe.



Die, die viele wechselnde Sexualpartner haben, sollten ihre Kontakte reduzieren. Und die Kontakte, die man hat, sollte man dokumentieren. Auf der Party, wo ich mir die Infektion geholt habe, konnte ich nicht alle Menschen erreichen, die da auch unterwegs waren. Das ist nicht gut.



Und: Alle, die sich impfen lassen können, sollten das wahrnehmen. Ich denke, dass in den allermeisten Fällen die Folgen einer Impfung deutlich angenehmer sind als die Folgen einer Infektion. Ich wurde zwar noch nie angeschossen, aber das ist eines der wenigen Sachen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie noch schmerzhafter sind als dieser verdammte Pain in the Ass – im wahrsten Sinne des Wortes.