Netflix cancelt "Q-Force"

Netflix hat die queere Animations-Comedyserie "Q-Force" nach einer Staffel und zehn Folgen abgesetzt. Laut "Variety" hat der Streamingdienst die Entscheidung bestätigt, nachdem "Q-Force"-Mitautor Matt Rogers, der im englischen Original auch die Rolle des Twink spricht, bereits im Mai in einem Podcast die Absetzung angekündigt hatte.



Die Serie war kein Hit unter Fernsehkritiker*innen, die insbesondere bemängelten, dass viele Gags nicht wirklich lustig seien und zu sehr auf Klischees beruhten. Allerdings merkte Rogers an: "Die Menschen, die die Sendung geliebt haben, haben sie wirklich geliebt. Die gute Nachricht ist, dass sie immer bei Netflix bleiben wird."

Mit Starbesetzung

Im Mittelpunkt der von Sean Hayes (Jack aus "Will and Grace") kreierten und von Gabe Liedman geschriebenen Show steht der schwule Spion Steve Maryweather alias Agent Mary, der nach seinen Coming-out in der American Intelligence Agency (AIA) gemobbt und – weil man ihn nicht feuern kann – in die queere Hochburg West Hollywood in Kalifornien versetzt wird. Hayes selbst leiht ihm seine Stimme.



Maryweather überwindet in der Serie seinen ersten Frust und baut mit der lesbischen Mechanikerin Deb (Wanda Sykes), dem Drag- und Verkleidungsexperten Twink (Matt Rogers) und der Hackerin Stat (Patti Harrison) sein eigenes LGBTI-Team namens Q-Force auf, um sich gegenüber der reaktionären Agentur zu beweisen. Als er bald darauf tatsächlich einen großen Fall lösen darf, muss die queere Truppe allerdings mit Agent Rick Buck (David Harbour) einen Hetero als Aufpasser aufnehmen. In weitere Sprechrollen waren außerdem Laurie Metcalf (Sheldons Mutter aus "Big Bang Theory"), Stephanie Beatriz (Detective Rosa Diaz aus "Brooklyn Nine-Nine") und Dan Levy (David Rose aus "Schitt's Creek") dabei.

Die erste und einzige Staffel war bereits am 2. September 2021 veröffentlicht worden.



Bereits vor einer Woche hatte Netflix die Absetzung der queeren Fantasyserie "First Kill" bekanntgegeben (queer.de berichtete). (dk)