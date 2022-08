Soll Berliner Straße nach lesbischer Anhängerin der "Rassenhygiene" benannt werden?

Anita Augspurg ging als Vorkämpferin für Frauenrechte in die Geschichte ein, hat aber auch eine dunkle Seite

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg hat am vergangenen Sonntag bei seinem Mitgliederempfang anlässlich des 30-jährigen Gründungsjubiläums im SchwuZ zwei Resolutionen beschlossen. Mit der Resolution "Stoppt die MPX (Affenpocken)" fordert die Mitgliederversammlung vom Berliner Senat und dem Bundesgesundheitsministerium ein schnelles und engagiertes Handeln für ein höheres Impftempo. Mit der zweiten Resolution sprach sich die Mitgliederversammlung für die Umbenennung der Kluckstraße in Berlin-Mitte nach der lesbischen Frauenrechtlerin Anita Augspurg aus, die allerdings hochumstritten ist.



Die Juristin Anita Augspurg (1857-1943), an die auch eine Gedenktafel am Magnus-Hirschfeld-Ufer erinnert, setzte sich mit ihrer Lebensgefährtin Lida Gustava Heymann (1868-1943) insbesondere für das Frauenwahlrecht und die Friedensbewegung ein. Anfang der Dreißigerjahre flohen beide vor den Nazis in die Schweiz. Die LAG Lesben vergab ihnen zu Ehren etwa den Augspurg-Heymann-Preis. Der Name wurde aber 2017 zu "CouLe Preis für Couragierte Lesben" geändert, nachdem bekannt wurde, dass die beiden Frauen auch "Rassenhygiene" unterstützt hatten.

Unterscheidung von "Rassen" als "minderwertig" und "höherwertig"

Insbesondere eine Aussage von Heymann aus dem Jahr 1907 auf der Veranstaltung eines Frauenverbandes war problematisch. Sie soll damals gesagt haben: "Gesetze für die Vernichtung körperlicher und geistiger Krüppel müssen geschaffen werden." In einem Gutachten kam die Historikerin Dr. Kerstin Wolf 2015 zu dem Ergebnis, dass sich zu dieser Zeit radikale Frauenrechtlerinnen stark mit Bevölkerungsfragen beschäftigten, "da sich hier ein gesellschaftliches Feld zu öffnen schien, auf dem es möglich werden könnte, Diskriminierungen von Frauen und konservative Moralvorstellungen effektiv zu bekämpfen". Das habe dazu geführt, dass Frauenrechtlerinnen wie Heymann und Augspurg – wie viele in ihrer Zeit – zwischen "minderwertigen" und "höherwertigen" menschlichen "Rassen" unterschieden und dabei die eigene weiße "Rasse" als höherwertig angesehen hätten. Außerdem stellten sie Menschen unter volkswirtschaftliche Kriterien – ein Menschenleben hatte für sie also einen bestimmten Geldwert.



Wolf stellte in ihrem Gutachten aber auch fest, dass sich radikale Feministinnen zu dieser Zeit stärker auf sogenannte "positive" bevölkerungspolitische Maßnahmen verstiegen hätten als auf "negative", die auf die Ausmerzung von Leben hinausliefen. Zudem hätten sie sich nicht intensiv mit der Thematik befasst. Nach Ansicht der LAG Lesben gehörten die beiden Frauen "ganz sicherlich" nicht zu den Wegbereiterinnen der nationalsozialistischen Euthanasie-Programme. (dk)