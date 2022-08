Olivia Jones wird zur Queen of Love

Heute, 12:58h, noch kein Kommentar

Die Datingshow "Love is King" will die Liebe in einem Märchen inszenieren: In dem Mehrteiler, der am 8. September im ProSieben/Sat.1-Streamingdienst Joyn exklusiv seine Premiere feiert, wird geflirtet, gedatet und geküsst – aber nur mit royaler Erlaubnis! Und die erteilt allein die Queen of Love, Olivia Jones, die gerade noch als Beichtmutter bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen war.



"Für 'Love is King' ziehe ich aus meinem kleinen Kiez-Reich in ein richtiges Schloss und schaffe dort eine Welt zum Verlieben", erklärte die neue Liebeskönigin. "Für ganz normale Männer und Frauen, die ich mit meinem Hofstaat in Prinzessinnen und Prinzen verwandle. Optisch gibt's ein totales Makeover und dazu Benimm-Coachings, Poesie-Workshops und Tanz-Trainings."



Joyn verspricht dem Publikum "Verlieben wie im Märchen, ohne Smartphone, ganz analog". Dafür sollen die Kandidat*innen mit pompösen Outfits, glamourösem Lifestyle und dem traumhaften Ambiente eines bayerischen Schlosses von Amor angeschossen werden. Für die Generation der Digital Natives sei dies "mehr als eine Herausforderung".

Ballabende, pompöse Gewänder und respektvolle Umgangsformen

Konkret gibt es die Bedingung, dass die 16 Teilnehmer*innen dem modernem Dating-Verhalten komplett abschwören müssen. Stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den royalen Lifestyle Anfang des 19. Jahrhunderts ein – mit Ballabenden, pompöse Gewändern, respektvollen Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe; und damit ganz anders als bei anderen Realityformaten.



Das Format basiert auf der gefloppten amerikanischen Realityshow "The Courtship", die in England gefilmt wurde und im März auf NBC Premiere feierte. Wegen niedriger Einschaltquoten von weniger als einer Millionen Zuschauer*innen verlegte sie der große TV-Sender aber ab Folge drei in den kleinen Kabelsender USA Networks. Dort ging die Sendung fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Ende. Allerdings gab es in der US-Ausgabe auch keine Dragqueen als Queen of Love.

Die neue Datingshow startet am 8. September exklusiv auf Joyn. Weitere Folgen gibt es immer donnerstags im zahlungspflichtigen Joyn PLUS+ (6,99 Euro pro Monat). Zu einem späteren Zeitpunkt soll "Love is King" auch auf ProSieben zu sehen sein. (cw)