AIDS-Hilfe Frankfurt sucht pädagogische Fachkraft m/w/d

Heute, 15:14h, noch kein Kommentar

Haben Sie Interesse bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. in einem Kooperationsprojekt mitzuarbeiten?



Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten darüber hinaus auch Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten für Menschen aus den Zielgruppen der LSBT*IQ Community.



Die ausgeschriebene Stelle in der queeren Jugendarbeit im Bereich der "Sonstigen Betreuten Wohnformen" ist ein Kooperationsprojekt der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. (AHF) mit dem Internationalen Familienzentrum e.V. (IFZ).



Das IFZ ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 40 Jahren in Frankfurt interkulturell und integrativ tätig ist. Das IFZ unterhält unter anderem ein psychosoziales Zentrum, einen Migrationsfachdienst und unterschiedliche Angebote in der Jugendhilfe.



Die fachliche Leitung wird von der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. übernommen.



Ab sofort ist in einer außengeleiteten Wohngruppe für queere Jugendliche eine Stelle für eine



pädagogische Fachkraft m/w/d



(Stellenumfang 75%) zu besetzen.



Arbeitsfelder:

● Begleitung von Jugendlichen aus der LSBT*IQ+ Community

● Unterstützung und Hilfe bei der Strukturierung des Tagesablaufes

● Förderung der Selbstständigkeit der Jugendlichen

● Hilfe im Coming-out Prozess

● Hilfe bei schulischen und ausbildungsrelevanten Problemen

● Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Frankfurt

● Teilnahme an internen und externen Gremien



Wir erwarten:

● Abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialarbeit/-pädagogik

● Erfahrung in der sozialen Arbeit

● Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● Bereitschaft zur Arbeit im Tagesschichtdienst und an Wochenenden

● Fachliche und praktische Kompetenz

● Führerschein

● Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Flexibilität.



Wir bieten:

● Bezahlung nach Haustabelle

● Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

● Fachliche Einbindung im Team des IFZ

● Fortbildung und Supervision.



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Herbert Drexler ( ), Friedberger Anlage 24 in 60316 Frankfurt/Main.