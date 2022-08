Deutsche Aidshilfe sucht Sachbearbeiter*in Medien

Heute, 06:50h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) ist sowohl eine Selbsthilfeorganisation, als auch ein Interessens- und Fachverband. Als Dachverband von ca. 120 Mitgliedsorganisationen vertritt sie die gesundheits- und sozialpolitischen Interessen von Menschen mit HIV/Aids und leistet zudem Prävention für von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) besonders betroffene und bedrohte Bevölkerungsgruppen. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Vorbehaltlich der Genehmigung und Freigabe der entsprechenden Mittel durch die Zuwendungsgeberin sucht die DAH für ihre Bundesgeschäftsstelle zum nächstmöglichen Termin eine*n



Sachbearbeiter*in Medien

(EG 9a, 100%, befristet als Krankheitsvertretung)



Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Mitarbeit bei der Erstellung von Projektanträgen, Verfassen von Sachberichten, Umsetzung, Abrechnung und Dokumentation von Projekten

• Mitarbeit bei Konzeption, Erstellung und Vertrieb von Digitalen und Printmedien

• Mitarbeit im Projektmanagement bei der Umsetzung von Medien (z.B. Terminkoordination, Zeitpläne, Budgetverwaltung)

• Technische Unterstützung der Fachreferent*innen bei der Aktualisierung bestehender Webseiten. Einstellen von Inhalten in Content-Management-Systeme/Webseitenadministration

• Erstellung und Bearbeitung von einfachen grafischen Inhalte für Social-Media-Kanäle und Webseiten (z.B. mit Photoshop)

• Kontaktverwaltung und Pflege von Verteilern, Adressen- und Datenpflege

• Mitarbeit beim Marketing Print und Digital / Vertrieb von Medien (z.B. Koordination der Schaltung von Online-Anzeigen, Marktrecherche, Einholen von Angeboten, Betreuung von Werbeanzeigenmanagern)

• Zusammenarbeit und Schnittstelle mit Kolleg*innen im Haus und mit Agenturen und Grafiker*innen, Druckfirmen

• Umsetzung von Medien gemäß den Anforderungen des Haushalts- und Vergaberechts



Das sollten Sie mitbringen:

• Ausbildung zur Mediengestalter*in Digital und Print oder vergleichbare Ausbildungen oder Erfahrungen

• Erfahrungen in der Konzeption, Erstellung und Distribution von Print- und Digitalmedien

• Gute Kenntnisse in der Arbeit mit Content-Management-Systemen

• Kenntnisse von medienrechtlichen Aspekten (z.B. Bildrechte, Lizenzrechte, Urheberrecht, Datenschutz)

• Verständnis für crossmediale Kommunikation, einschließlich Internetkommunikation und soziale Netzwerke

• Erfahrung in der Erarbeitung und Weiterentwicklung von Projektkonzeptionen und -anträgen

• Kenntnisse im Vergaberecht (UVgO) und Zuwendungsrecht oder die Bereitschaft der Fortbildung im Thema

• Erwartet werden gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

• Hilfreich sind Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit technischen Dienstleistern, Druckereien, Grafiker*innen, Webanbieter*innen



Wünschenswert:

• Kenntnisse in der Betreuung von Werbekampagnen (z.B. Schaltung von Online-Bannern, Betreuung von Werbeanzeigemanagern bei Facebook und Google)

• Kenntnisse von Markt für Mediaagenturen und -dienstleister*innen, Druckfirmen und Anbieter*innen von Mediaprodukten

• Kenntnisse in der Bildbearbeitung, Layoutgestaltung und Videoschnitt inklusive kanalübergreifender Aufbereitung



Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit großen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen eines interdisziplinären Teams.

• eine Vergütung entsprechend TVöD Entgeltgruppe 9a.

• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis als Krankheitsvertretung.



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden können, sondern von dem*der Bewerber*in selbst zu tragen sind.



Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien im pdf-Format). Bewerbungsschluss ist Mittwoch der 24. August 2022. Die Vorstellungsgespräche sind für Freitag den 26. August 2022 in den Räumen der Deutschen Aidshilfe, Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin vorgesehen.



Bewerbungen bitte über unser Bewerbungsportal "Connectoor"!



E-Mail-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden und müssen aus Datenschutzgründen gelöscht werden.