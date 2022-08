ESC 2023 in Großbritannien: Diese Städte sind in der engeren Auswahl

Heute, 12:30h, noch kein Kommentar

Wo genau findet der ESC 2023 statt? Der britische Sender BBC hat sich nun für sieben Städte entschieden, die in der engeren Auswahl stehen: Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle und Sheffield. Die Shortlist gab der Sender am Freitag in der BBC Radio 2 Breakfast Show bekannt.



Als Gewinner des Eurovision Song Contests 2022 dürfte eigentlich die Ukraine den nächsten ESC ausrichten. Aufgrund des Krieges mit Russland hat der Zweitplatzierte, Großbritannien, übernommen (queer.de berichtete).

Gewinner-Stadt wird im Herbst bekannt gegeben

Dort hatten 20 Städte Interesse bekundet, die Veranstaltung auszurichten. Die sieben Städte, die jetzt in der engeren Auswahl stehen, werden nun eine zweite Phase durchlaufen um zu einer endgültigen Entscheidung zu kommen. Die Kriterien für die Entscheidung sind die Kapazitäten der Stadt, die Verfügbarkeit von Ressourcen oder allgemeine Erfahrung bei der Ausrichtung großer Veranstaltungen. Die Gewinner-Stadt soll im Herbst bekannt gegeben werden.



Großbritannien hat bereits neunmal den ESC ausgetragen – allerdings zuletzt vor 24 Jahren: 1998 wurde das Event in Birmingham veranstaltet – damals mit dem deutschen Bewerber Guildo Horn, der mit "Guildo hat euch lieb" den siebten Platz belegte. In dem legendären Contest siegte mit Dana International und "Diva" zum ersten und bislang einzigen Mal eine trans Künstlerin.



Dieses Jahr hatte der britische Musiker Sam Ryder den zweiten Platz belegt. Die BBC hat angekündigt, dass der Wettbewerb 2023 ein "echtes Spiegelbild der ukrainischen Kultur sein wird und gleichzeitig die Vielfalt der britischen Musik und Kreativität zeigen wird". (spot/dk)