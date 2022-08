Frau transphob beleidigt, mit Flasche beworfen und getreten

Die Hauptstadtpolizei meldete gleich zwei antiqueere Attacken am Donnerstagabend (Bild: Jeannette1980 / pixabay

Wegen eines Falles von transfeindlicher Hasskriminalität im Berliner Ortsteil Wedding ermittelt seit Donnerstagabend der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt: Einsatzkräfte wurden gegen 20 Uhr wegen Beleidigungen und Attacken gegen eine 31-Jährige in die Amsterdamer Straße alarmiert.



Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und den Aussagen einer Zeugin war die Frau kurz zuvor auf dem Gehweg an der Ecke Turiner Straße und Amsterdamer Straße an einer Gruppe von drei ihr unbekannten Männern vorbeigelaufen, die zunächst abwertende Gestik und Mimik in ihre Richtung gemacht haben sollen.



Als die 31-Jährige die Tatverdächtigen auf ihr Verhalten ansprach, sollen diese sie mehrfach in englischer Sprache transphob beleidigt haben. Anschließend soll einer der Tatverdächtigen eine mit Limonade gefüllte Flasche in ihre Richtung geworfen haben, wodurch die Beworfene von einem Teil des Flascheninhalts getroffen wurde. Ein weiterer Mann soll sie danach körperlich bedroht haben. Die Gruppe flüchtete anschließend.



Schläge oder Tritte, die die Zeugin beobachtet haben will, habe die Attackierte nach erster Aussage selbst nicht bemerkt. Sie gab an, nicht verletzt zu sein. Eine sofort eingeleitete Absuche der Umgebung durch die Einsatzkräfte nach den Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos.

Weiterer queerfeindlicher Zwischenfall in Kreuzberg

Die Berliner Polizei meldete einen weiteren Vorfall am Donnerstagabend: Jugendliche sollen in Kreuzberg ein schwules Paar attackiert haben (queer.de berichtete).



Die Hauptstadtpolizei meldet mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt, wodurch es aus Berlin vergleichsweise viele Berichte über queerenfeindliche Übergriffe gibt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (pm/cw)