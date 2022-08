Charité startet Online-Befragung zu Affenpocken

Heute, 15:09h, noch kein Kommentar

Forschende der Berliner Universitätsklinik Charité haben am Freitag eine Online-Umfrage zur Impfbereitschaft bei Affenpocken gestartet. Die Befragung soll bis mindestens Ende des Monats laufen, erklärte Dr. Philip Oeser gegenüber queer.de. Damit wolle man die bislang existierenden Wissenslücken über die Impfbereitschaft in der queeren Community und darüber hinaus schließen und mehr Daten über Erfahrungen mit der Impfung sammeln. Studienleiter ist Professor Wolfram Herrmann, der bereits vergangenes Jahr die Belastung queerer Menschen durch die Corona-Pandemie untersucht hatte (queer.de berichtete).



Die neue Umfrage nimmt rund zehn Minuten in Anspruch. Darin wird unter anderem das Vertrauen in Impfungen abgefragt oder ob man bereits Covid-Impfungen erhalten hat. Auch Fragen zum Sexualverhalten und eigenen Wohlbefinden sind enthalten. Die Befragung ist anonym, nur Mitarbeiter*innen der Charité-Arbeitsgruppe haben Zugang zu den Daten. Teilnehmen kann jede erwachsene Person mit Wohnsitz in Deutschland. Die Befragung wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten.

3.102 gemeldete Affenpocken-Fälle in Deutschland

Affenpocken sind seit Mai in Deutschland festgestellt worden. Infektionen verbreiteten sich dabei insbesondere unter Männern, die Sex mit Männern haben. Die meisten Fälle sind in Berlin identifiziert worden. Bis Freitag wurden dem Robert-Koch-Institut insgesamt 3.102 Diagnosen gemeldet. Bislang sind nur elf Fälle unter Frauen und drei Fälle bei Jugendlichen bekannt geworden. "Nach derzeitigem Wissen ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich", teilte das Robert-Koch-Institut mit.



Der Impfstoff gegen Affenpocken ist derzeit sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa knapp (queer.de berichtete). "Generell hat Deutschland schon mehr Impfstoff als andere europäische Länder, was aufgrund der Infektionszahlen auch nötig ist, im Vergleich stehen wir recht gut da", erklärte diese Woche Holger Wicht, der Sprecher der Deutschen Aidshilfe. In Kürze sollen weitere Dosen geliefert werden. (dk)