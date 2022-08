RTL+-Datingshow: Gibt sich ein Schwuler als Hetero aus?

Heute, 16:37h,

Seit Anfang des Monats läuft auf RTL+ die zweite Staffel der von Sophia Thomalla moderierten Datingshow "Are you the One – Realitystars in Love" (AYTO). Jeweils zehn Männer und Frauen, die man aus diversen Reality-Formaten kennt, suchen darin angeblich die große Hetero-Liebe. Einer der Kandidaten soll jedoch in Wirklichkeit schwul sein.



Das behauptet zumindest der ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Leroy Leone. "Schaue gerade die erste Folge und ich denke mir nur 'Wtf' – Wenn da jemand ist und die anderen verarscht…", schrieb der 32-Jährige am Freitag über AYTO in einer sogenannten Story auf seinem Instagram-Kanal. "Aber wenn dieser Herr mir sagt 'Ich werde im TV bei keiner Love Show mitmachen, weil somit verarsche ich die Frauen…' und ich ihn jetzt dort sehe…"

"Ich bin sauer, weil ich für diese Person da war"



Leroy Leone in einer von mehreren Instagram-Storys zu AYTO, die jeweils nur 24 Stunden online sind

Um welchen Kandidaten es sich handelt, ließ der schwule Schauspieler offen. Ein Outing wäre "mega asozial", sagte Leone in einer weiteren Instagram-Story. Er hoffe jedoch, dass der Kandidat in sich gehe und den Betrug erkenne: "Der verarscht nicht nur die Frauen, sondern das ganze Team."



"Ich war geschockt", empörte sich Leone. Er sei wütend, "dass mittlerweile so viele Menschen ins TV gehen und über Leichen gehen, um bekannt zu werden". Der schwule Hetero-Darsteller nehme in Kauf, dass ein Herz gebrochen wird. Offenbar hatte der Schauspieler früher selbst eine engere Beziehung zu dem AYTO-Teilnehmer: "Ich bin sauer, weil ich für diese Person da war."



In sozialen Medien wird bereits heftig darüber spekuliert, wer von den zehn Männern bei "Are You The One – Reality Stars in Love" nun schwul sein könnte. Die Teilnehmer der zweiten Staffel sind Lukas Berghof, Amadu Effendi Coulibaly, Fabio De Pasquale, Maurice Dziwak, Martin Fuhsy, Pharrell Harrell, Calvin Kleinen, Max Schnabel, Michael Schüler und Luca Wetzel. Alle männlichen Kandidaten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

200.000 Euro zu gewinnen

Die neue Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" läuft seit 2. August 2022 auf RTL+. Immer dienstags gibt es eine Doppelfolge. Gemeinsam versuchen die Kandidat*innen sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr vor Beginn der Show vom Sender festgelegten "Perfect Match" zu finden – ohne zu wissen, wer der*die Richtige ist. Nur wenn alle ihre auserwählten Partner*innen gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Seit der zweiten Staffel gibt es zusätzlich zu den Schlafplätzen den sogenannten "Boom Boom Raum", der ausschließlich für Sex genutzt wird.



Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Schwuler in einer RTL-Datingshow als hetero ausgibt. So hatte Rafi Rachek 2018 – ein Jahr vor seinem spektakulären Coming-out bei "Bachelor in Paradise" – an dem Realityformat "Die Bachelorette" teilgenommen. (cw)