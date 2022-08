"No Cops at Pride": Linke Mainzer Aktivist*innen erklären sich

Heute, 09:01h,

Auch in Deutschland können queere Menschen kein Vertrauen in die Polizei haben, "die durch die Willkür der Mehrheit und der Mächtigen einfach gegen uns eingesetzt werden kann". Das glaubt die Gruppe Queer Mainz, die am vergangenen Wochenende auf dem Straßenfest nach der CSD-Demonstration den gemeinsamen Infostand der Ansprechstelle der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen (AS LSBTI*) und des Verbands lesbischer und schwuler Polizeibediensteter (VelsPol) mit großen Transparenten und Antifa-Fahnen blockierte (queer.de berichtete).



Am Donnerstag nahm die Gruppe – nach eigenen Angaben "ein loser Zusammenschluss queerer Menschen (überwiegend trans) aus dem Raum Mainz und Umgebung, die sich eigens für diese Aktion zusammengetan haben" – in einer Presseerklärung (PDF) ausführlich Stellung zu ihrer umstrittenen Aktion, die sogar zu einem Polizeieinsatz führte. Eine Aufforderung der CSD-Veranstalter*innen, den Protest zu beenden, war Queer Mainz nämlich nicht gefolgt. Daraufhin erteilten Beamt*innen Platzverweise und kontrollierten Ausweise. Die linken Aktivist*innen weigerten sich jedoch weiterhin, das Straßenfest zu verlassen. Um eine Eskalation zu verhindern, baute die Polizei ihren Infostand schließlich vorzeitig ab.

Gesprächsangebot an die CSD-Veranstalter*innen

"Alles in Allem sind wir zufrieden, dass unsere queerpolitische Kritik an der Institution Polizei über die ganze Zeit den Polizeistand begleiten konnte und sich viele dem Protest angeschlossen haben oder mit uns in einen breiten inhaltlichen Diskurs getreten sind", zieht Queer Mainz eine positive Bilanz der Protestaktion. In kurzer Zeit habe man 300 Flyer verteilt. "Dass diese Auseinandersetzung auch in den Medien Widerhall findet, freut uns. Wenngleich wir noch darauf hoffen, diesen Diskurs auch persönlich führen zu dürfen." Von der Stellungnahme des Vereins Schwuguntia, der den CSD Mainz veranstaltet, habe man leider nur aus queer.de erfahren.



Die Pride-Organisator*innen hatten den Protest scharf kritisiert. "Die Blockierenden zeigten keine Kompromissbereitschaft und behinderten die Arbeit einer bewusst geladenen Institution", hieß es in der Stellungnahme von Schwuguntia. "Die Anfänge des CSD liegen in einer Bewegung gegen die Polizei-Gewalt in New York und auch in Deutschland wurden in der Vergangenheit Angehörige der LSBTIQ*-Community durch den Staat und durch die Polizei verfolgt", räumte der CSD-Verein ein. "Heute leben wir jedoch in einer anderen Realität: Es gibt keine Gesetze mehr gegen LSBTIQ*, sondern Gesetze, die uns schützen. Die Polizei als Institution schützt und unterstützt uns sichtbar auf über 100 CSDs in Deutschland, teilweise mit Freude, wie kürzlich auf einem Video aus Köln sichtbar war."

Die Polizei als "Werkzeug dieser tödlichen Gewalt"

Für Queer Mainz gibt es dagegen sehr wohl noch queerfeindliche Gesetze in der Bundesrepublik. Als Beispiele nannten die Gruppe in ihrer Stellungnahme u.a. die fehlende gleichgeschlechtliche Elternschaft, das noch bestehende Transsexuellengesetz oder Abschiebungen von queeren Menschen in Verfolgerstaaten. Zudem nehme selbst in Demokratien wie den USA, Großbritannien, Polen oder Ungarn die Entrechtung und Verfolgung queerer Menschen zu. "Wenn Staatsapparat und Gesetz erst einmal populistisch gegen einen massenmedial aufgebauten Sündenbock in Stellung gebracht wurde, ist es für die Betroffenen zu spät, ihre Politik ganz neu auszurichten, um Gegenwehr zu leisten. Im Fall einer erneuten Kriminalisierung und weiteren Entrechtung queerer Menschen ist eben die Polizei das Werkzeug dieser tödlichen Gewalt."



In ihrem Statement kritisierte Queer Mainz auch die Einstufung der Protestaktion als Blockade. "Der Stand der Polizei blieb hierbei permanent von einer Seite zugänglich, war hinter den vielen diskutierenden Menschen allerdings schwer zu finden", so die Gruppe. (mize)