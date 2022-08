Anne Heche: Polizei stellt sämtliche Ermittlungen zum Unfall ein

Heute, 10:55h,

Der tödliche Autounfall von Anne Heche (1969-2022) wird nicht weiter von der Polizei untersucht. Wie die Behörden laut dem Magazin "People" in einem Statement mitteilten, wurden sämtliche Ermittlungen eingestellt. Auch in Zukunft werde es keine Nachforschungen mehr geben.



Die 53-jährige Heche starb am Freitag rund eine Woche nach einem schweren Autounfall mit ihrem Mini Cooper (queer.de berichtete). Sie raste mit hoher Geschwindigkeit in ein Gebäude, das anschließend – wie auch ihr Fahrzeug – Feuer fing (queer.de berichtete).



Einige Tage später wurde bekannt, dass Heche massive Hirnschäden erlitten habe und im Koma in einer Klinik liege. Am Freitag bestätigte ihr Sprecher zahlreiche Medienberichte, dass Heche bereits hirntot sei und nur durch Maschinen am Leben erhalten werde. Wenige Stunden später wurden die Geräte abgestellt, sie erlangte nach dem Crash nie wieder das Bewusstsein. Laut ersten Berichten soll die Emmy-Gewinnerin während des Unfalls unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.

Familie von Anne Heche: "Wir haben ein helles Licht verloren"

In einem Statement der Familie, das unter anderem der "New York Post" vorliegt, hieß es nach ihrem Tod: "Wir haben ein helles Licht verloren, eine gütige und höchst freudvolle Seele, eine liebevolle Mutter und eine loyale Freundin. Anne wird zutiefst vermisst werden, aber sie lebt durch ihre wundervollen Söhne, durch ihr Schaffen und ihren leidenschaftlichen Einsatz weiter. Ihr Mut, [...] stets ihre Botschaft von Liebe und Akzeptanz zu verbreiten, wird weiterhin eine bleibende Bedeutung haben."

Anne Heche war offen bisexuell. Die Mutter von zwei Söhnen machte sich mit Rollen in Filmen wie "Donnie Brasco", "Sechs Tage, sieben Nächte", "Wag the Dog" und "Volcano" einen Namen. Fernsehzuschauer*innen kennen sie aus Serien wie "Ally McBeal" und "Nip/Tuck". Von 1997 bis 200 war Heche mit der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres zusammen (queer.de berichtete). (cw/spot)