Folsom Europe setzt bei Affenpocken auf "verantwortungsvolles Verhalten"

Heute, 10:49h,

Das queere Berliner Leder- und Fetischevent Folsom Europe wird am 10. September trotz der zahlreichen Affenpocken-Infektionen zum 19. Mal stattfinden. Das teilte das Veranstaltungskomitee am Wochenende mit.



Man erwarte ein ähnlich verantwortungsvolles Verhalten der Besuchenden wie während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr: "2021 waren wir das erste Straßenfest, dass nach 18 Monaten Covid-Pause wieder an den Start gehen durfte. Damals gab es Covid-bedingte Einlasskontrollen und so konnten wir mit Freude feststellen, dass weit über 90 Prozent vollständig geimpft waren – über 30 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt", so die Veranstalter. "Dieses verantwortungsvolle Verhalten und ein rechtzeitiger Beginn von Aufklärung zu MPX unsererseits in Zusammenarbeit mit man*Check und anderen Organisationen lässt uns positiv auf den 10. September blicken. Wir sind hoffnungsvoll, dass wir auch im Kampf gegen MPX auf das verantwortungsvolle Verhalten unser Besucher*innen setzen können." In New York wurde letzten Monat eine große schwule Party mit Verweis auf die Affenpocken kurzfristig abgesagt (queer.de berichtete).



Auf der Folsom-Europe-Website wird auf Englisch auf die Problematik mit Covid-19 und den Affenpocken hingewiesen: "Covid ist noch ein Teil unseres Alltags – jetzt kommt noch MPX dazu. Bitte befolgt den Ratschlägen eures Arztes über eine weitere Boosterimpfung für Covid und die Möglichkeit einer MPX-Impfung."

15.000 Fetisch-Fans erwartet

Folsom Europe gilt als das größtes Leder- und Fetischevent in Europa. Zwei Wochen vor der 39. Auflage in San Francisco der Mutterveranstaltung Folsom Street kommen in Berlin mehr als 15.000 Fetisch-Liebhabende zusammen, "um sehen und gesehen zu werden, neue und alte Freund*innen zu treffen und zu feiern". Neben dem Straßenfest auf der Fuggerstraße/Welserstraße umfasst das Rahmenprogramm zahlreiche kleine Events in den Bars, Clubs und Shops im Kiez und darüber hinaus ein Kulturprogramm von Pride Art sowie das berühmte "Classic Meets Fetish"-Konzert. Abgerundet wird das Programm durch eine Bus- und eine Bootstour zur Erkundung der Stadt für Tourist*innen sowie die vier offiziellen Folsom-Europe-Partys (Adam, Testosterone, Revolver Party und Pig Berlin).



Folsom Europe wird seit 2004 veranstaltet. Wegen der Ausrichtung auf Leder und Fetisch gab es auch immer wieder Anfeindungen aus der Community gegen das queere Event, etwa durch die Lesben und Schwulen in der Union. Der queere Verband von CDU/CSU beklagte etwa 2005: "Folsom Europe gefährdet mit der aggressiven Darstellung des Festcharakters und dessen potentieller Besucher die Akzeptanz der gesamten Homosexuellenszene in der Gesellschaft" (queer.de berichtete). (cw)