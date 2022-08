Empörung über homophoben Ausfall von Marius Müller

Heute, 15:05h,

Der 29-jährige Fußballspieler Marius Müller hat nach der Niederlage seines Vereins FC Luzern mit einem homosexuellenfeindlichen Ausfall in einem Interview für Empörung gesorgt. Nach einem 1:4 beim FC St. Gallen in der ersten schweizerischen Liga kritisierte der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler sein Team mit den Worten: "Immer das schwule Weggedrehe geht mir tierisch auf den Sack. Dann krieg' ich halt mal einen Ball in die Eier oder in die Fresse", so Müller gegenüber dem Sender Blue Sport.



In sozialen Medien gab es scharfe Kritik an der Nutzung des Wortes "schwul" als Umschreibung für "schlecht" durch den Torwart. Ein Twitter-Nutzer schrieb etwa: "Dass sich im Jahre 2022 immer noch homosexuelle Menschen beleidigen lassen müssen oder nicht so leben können, wie sie wollen, ist auch so Vollpfosten wie Marius Müller zu verdanken! Widerlich."

Müller und sein Verein entschuldigen sich

Müllers Verein reagierte am Montagmorgen auf Twitter: "Der FC Luzern möchte sich für die beleidigende und homophobe Aussage seines Torhüters Marius Müller nach dem Spiel gegen den FC St. Gallen 1879 entschuldigen", heißt es in einer Stellungnahme. "Diese Aussage entspricht weder den gelebten Werten des Klubs noch seiner Fans. Der FC Luzern bekennt sich ganz klar zu einer offenen und diversen Gesellschaft und wird dies innerhalb der Mannschaft auch nochmals klar thematisieren."



Stellungnahme des FC Luzern zur Aussage seines Torhüter Marius Müller nach dem Spiel gegen den FC St.Gallen 1879. pic.twitter.com/fMx1Wdxotu FC Luzern (@FCL_1901) August 15, 2022 Twitter / FCL_1901

|

Auch Müller tut seine Äußerung inzwischen leid: "Ich möchte mich für meine Aussage am Samstag nach dem Spiel entschuldigen. Diese war dumm und komplett deplatziert. Sie spiegelt weder meine Einstellung noch meine Werte, welche ich tagtäglich lebe", schrieb er nach der Stellungnahme seines Vereins in einer Instagram-Story.



In der Vergangenheit hatten Clubs derartige Äußerungen noch verharmlost – wie der 1. FC Kaiserslautern 2013. Damals hatte der Stürmer Mohamadou Idrissou erklärt, er sei nicht schwul sondern männlich (queer.de berichtete). Für seine lasche Reaktion erhielt der deutsche Verein damals die Homo-Gurke von queer.de. (dk)