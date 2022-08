Der queere Party-Hotspot im Ägäischen Meer

Von Phil Hollister

Ich hatte es bereits in einem vorigen Vlog angekündigt, dass ich noch Videomaterial von meinem Mykonos-Trip Anfang Juni im Archiv habe. Aus aktuellem Anlass habe ich mein Interview mit dem fantastischen Antonio noch vor Beginn des legendären "Xlsior"-Festivals fertig geschnitten. Das Event beginnt am 17. und geht bis zum 24. August 2022.



Vorab eine Tatsache, die man leider so hinnehmen muss: Mykonos ist superteuer. Viele Menschen können sich die griechische Partyinsel leider nicht leisten. Hotelpreise von mindestens 250 Euro pro Nacht und mehr, ein Party-Pass für 490 Euro und die überteuren Restaurants, Sonnenliegen etc. sorgen bei den allermeisten für ein dickes Minus auf dem Konto. Ich konnte im Juni zumindest Geld auf Mykonos verdienen, weil ich dort ein Hotelvideo produzierte.



Darüber hinaus ist Mykonos allerdings eine sehr sehenswerte Insel. Mykonos gehört zur Inselgruppe der Kykladen im Ägäischen Meer. Die Insel ist für ihre sommerliche Partystimmung bekannt. An den bekannten Stränden Paradise und Super Paradise gibt es viele Bars mit lauter Musik. Am späten Nachmittag wird dort auch getanzt. In riesigen Diskotheken legen weltbekannte DJs bis in die frühen Morgenstunden auf.



Mein junger griechischer Interviewpartner Antonio von der neuen Bar Cosma Mykonos entpuppte sich als schwules Lexikon. Er kannte wirklich alle Hotspots und berichtete auch vom bekanntesten Szenestrand, dem Elia Beach. Außerdem gab er noch weitere Informationen zum bevorstehenden internationalen Gay-Festival "Xlsior", das die Insel in den kommenden Tagen sicherlich vor einige Herausforderungen stellen wird.



Übrigens empfehle ich eine Quad-Tour über die Insel. Man kann Quads – zumindest in der Vorsaison – schon für verhältnismäßig günstige 50 Euros auf Mykonos leihen.