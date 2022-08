Warum mich die zweite Staffel von "Princess Charming" sehr enttäuscht hat

Von Kim Koshka

Nach dem Finale ist ja bekanntlich vor dem Finale. Eine der wichtigsten Folgen gilt heute zu kommentieren: die Reunion. Ja ja, da wird geklärt, ob Hanna und Jessi es auch nach dem Ende von der zweiten Staffel miteinander ausgehalten haben – aber viel wichtiger ist doch, ob Paula und Dora ein Paar geworden sind?!



Eingeladen zu dieser Show sind: Maria, Caro, Laura, Hanna, Jessi und natürlich Dora und Paula. Mal schauen, ob irgendwelche spicy Details ausgepackt werden.



Es wird viel über Verbundenheit gesprochen, wie sehr sich alle gegenseitig mögen. Man sieht Aufnahmen von den Kandidatinnen in der Villa, von ihren Partys, dem Kuscheln – bis zu den Szenen mit Paula und Dora, wie sich ihre Beziehung aufgebaut hat, und schließlich ihr freiwilliger Abgang. Ansonsten alles irgendwie kitschig, mit anschwellender Musik und bedeutungsschwangeren Zitaten der Kandidatinnen oder der Princess aus dem Confessional.



Nach dieser Video-Collage erzählt Maria, welche tiefen Gespräche die Kandidatinnen geführt haben und wie eng sie zusammengewachsen seien. Durch verschiedene Posts auf Insta sieht man auch, wie sehr sich die Kandidatinnen mögen. Wenigstens eine gute Sache, die diese Staffel hervorgebracht hat.

Was wurde aus Paula und Dora?

Die spannendste Frage wird schließlich schnell geklärt: Paula und Dora erzählen von ihrer Zeit nach "Princess Charming" – und die Ernüchterung kommt: Der Alltag hat sich in das Leben eingeschlichen. Die beiden sind kein Paar, lediglich gute Freundinnen. Na gut, kann ich mit leben, was nicht ist, kann ja noch werden – und wenn nicht, ist auch ok!



Das nächste Thema, welches eine Video-Collage wert ist, ist "Sex", oder wie die Moderatorin Lola Weippert sagt: "Let's talk about Sex" – ah, das ist so abgedroschen. Es werden Szenen gezeigt von der Joni-Herstellung, Charlottes Story über ihren misslungenen ersten ONS und die Unterhaltung über Strap-Ons. Aber auch das Gespräch über Verhütung wird nochmal eingeblendet.



Meiner Meinung nach drehten sich sehr viele Dates und Gespräche in dieser Staffel um dieses Thema. Natürlich wissen wir nicht, wie die Kandidatinnen immer zu ihren Themen kamen, aber allgemein wirkte alles sehr gewollt und aufgesetzt. RTL wollte wohl dieser Staffel sehr viel "Schärfe" geben – und hat sich damit aber eher ins Aus geschossen.



Nach dieser Collage meint die Moderatorin, dass die Gespräche so wichtig waren und fragt, warum das Thema Sexualität bei Frauen immer noch ein Tabuthema ist. Hanna sagt schlaue Worte, und der Übeltäter wird benannt: das Patriachat.

Das Vielfalts-Versprechen von RTL war nur heiße Luft

Maria trifft dann den Nagel auf den Kopf: Nicht alle Menschen mit Vulva sind eine Frau, und nicht alle Frauen haben eine Vulva. Und auch da sehe ich einen großen Kritikpunkt. RTL möchte sich für die Staffel Vielfalt auf die Fahne schreiben, stellt aber Geschlecht in queerer Liebe total eindimensional da. Die Kritik kam letztes Jahr schon von Gea nach dem Date mit den Vulva-Cupcakes. Nach der Ausstrahlung wurde diese Kritik auch von der Community supportet. Es gab also die Hoffnung, dass in dieser Staffel mehr davon gezeigt wird, umso größer ist natürlich die Enttäuschung.



Sarah erzählte in ihrem Interview mit dem Youtuber Nico, dass sie es schade fand, dass Gespräche über ihre eigene Genderidentität nicht reingeschnitten wurden. Das heißt, es gab sogar das entsprechende Material und RTL hat sich bewusst dagegen entschieden es auszustrahlen. Die "Vielfalt", die RTL uns in dieser Staffel präsentieren wollte, war schlussendlich nur heiße Luft.



Und was ist nun mit Hanna und Jessi?



Es werden Lauras schönste Momente in der Staffel gezeigt, danach kommt Jessis Montage, und noch einmal wird klar, wie sehr es zwischen Hanna und Jessi schon ab der ersten Folge gefunkt hat. Ich frage mich, ob Jessi deswegen so wenig Dates bis zum Ende hatte, weil es schon von Anfang an klar war und RTL die Stimmung aufrechterhalten wollte. Aber auch irgendwie süß die zwei.



Endlich wird die Frage beantwortet, ob sie denn ein Paar sind: Die beiden fangen an zu grinsen und nehmen sich bei der Hand: Ja, sie sind noch zusammen. Freut mich auf jeden Fall für die zwei. Sogar ein Partnerinnen-Tattoo haben sie sich stechen lassen. Why not? (siehe dazu auch unser Interview mit Hanna und Jessi).



Warum ich mir eine dritte Staffel wünsche



Das war's also mit der zweiten Staffel "Princess Charming". Leider hat diese Staffel wirklich sehr enttäuscht – durch verschiedene Interviews haben wir erfahren, dass auch für die Kandidatinnen nicht alles so schön lief, wie es schlussendlich dargestellt wurde. Der Umgang mit dem Übergriff, dass manche Kommentare von den Kandidatinnen einfach so stehen gelassen wurden oder wie sich RTL über einige Teilnehmerinnen lustig machte – das war einfach nur daneben.



Trotz allem wünsche ich mir eine dritte Staffel. Ich hoffe einfach, dass RTL die Kritik mitnimmt und was daraus macht. So möchte ich unsere Community nicht mehr dargestellt sehen. Trash-TV hin oder her.



Und noch eine kleine Video-Empfehlung von mir: Der Youtubekanal "Frau Löwenherz" deckt auf, was sonst so hinter den Kulissen von "Princess Charming" abging.



