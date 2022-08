Energiekrise: Kein Regenbogenlicht auf Landtagshochhaus

Das Landtagshochhaus in Erfurt im vergangenen Jahr (Bild: Thüringer Landtag)

Wegen der Energiekrise wird in diesem Jahr das Thüringer Landtagshochhaus in Erfurt nicht in den Regenbogenfarben angestrahlt – allerdings wird zum dritten Mal die Regenbogenfahne als Zeichen der Solidarität gehisst. Dies teilte die Landtagsverwaltung am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Am Abend fand im Parlament ein CSD-Empfang für die LGBTI-Community statt, an dem auch Landtagspräsidentin Birgit Pommer und Ministerpräsident Bodo Ramelow (beide Linke) teilnahmen.



Heute empfingen LP'in Pommer und MP @bodoramelow die LGBTQ+ Community. "Nur ein buntes Thüringen ist ein lebenswertes Thüringen. Selbstbestimmtes Leben und Lieben haben einen festen Platz in unserer Gesellschaft", so Pommer beim CSD-Empfang. @CSDErfurt @CSD_Jena pic.twitter.com/jAaAzyyJba Thüringer Landtag (@ThuerLandtag) August 16, 2022 Twitter / ThuerLandtag

"Menschen, die sich in all ihrer Vielfalt im Dialog begegnen, machen diesen Freistaat stark", erklärte Pommer. Nur ein buntes Thüringen sei ein lebenswertes Thüringen. "Selbstbestimmtes Leben und Lieben haben einen festen Platz in unserer Gesellschaft." Mit den Farben des Regenbogens setze das CSD-Bündnis seit vielen Jahren ein Zeichen für Gleichberechtigung, Toleranz und die Rechte von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung.

Ramelow; Gemeinsam Gesicht gegen Ausgrenzung zeigen

Ramelow sagte laut einer Vorabmitteilung, mit Blick auf die zunehmende Verbreitung menschenfeindlicher Weltbilder sei es besonders wichtig, öffentlich einzustehen für die Akzeptanz der diversen Lebensweisen, für die Freiheit der individuellen sexuellen und geschlechtlichen Identität und gegen jede Form von Diskriminierung und Benachteiligung.



Mit dem Christopher Street Day erinnern wir jedes Jahr an den Beginn einer weltweiten Bürgerrechtsbewegung für die gesellschaftl. Anerkennung queerer Lebensweisen. Dies gilt es zu würdigen und stets zu unterstützen. Ministerpräs. @bodoramelow beim CSD-Empfang im @ThuerLandtag pic.twitter.com/nyedw6fFqE Staatskanzlei Thüringen (@thueringende) August 16, 2022 Twitter / thueringende

Der CSD Thüringen findet am Samstag, den 27. August 2022 in Erfurt statt. Treffpunkt ist ab 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. (cw/dpa)