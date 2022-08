DFB-Präsident spricht mit queeren Aktivist*innen über Katar-WM

DFB-Chef Bernd Neuendorf (re.) und DFB-Vielfaltsbotschafter Thomas Hitzlsperger (2.v.l.) empfingen Vertreter*innen queerer Gruppen (Bild: DFB)

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat bei einem Treffen mit fünf queeren Organisationen zugesagt, deren Forderung nach Handlungs- und Rechtssicherheit für Reisende zur Weltmeisterschaft in Katar beim Weltverband Fifa vorzubringen. "Uns erwartet nicht unbedingt die beste WM aller Zeiten, aber bestimmt die umstrittenste", sagte Neuendorf bei dem Treffen mir 14 Aktivist*innen am Montag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.



Der DFB habe für das Thema sexueller und geschlechtlicher Vielfalt immer wieder Sichtbarkeit geschaffen. "Es ist wichtig, dass wir uns austauschen, heute und auch zukünftig", sagte Neuendorf laut einer DFB-Mitteilung vom Mittwoch. "Eine klare Position des DFB gegen jede Form der Diskriminierung und Ausgrenzung ist in Paragraf 4 der DFB-Satzung als Verbandsziel festgeschrieben."



Auch Thomas Hitzlsperger, der DFB-Botschafter für Vielfalt, nahm an dem Gespräch teil. "Der Austausch war ein weiterer Beleg dafür, dass der DFB die gesellschaftliche Entwicklung mitgestaltet", sagte der frühere Nationalspieler. "Der offene und ehrliche Dialog war für alle Beteiligten gewinnbringend."

"Mein Risiko beginnt schon bei der Einreise am Flughafen"

Die queeren Gruppen legten Probleme mit Katar dar. Teilnehmerin Julia Monro von der Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) sagte etwa: "Als trans* Frau kann ich meine Identität doch gar nicht verbergen. Mein Risiko beginnt also schon bei der Einreise am Flughafen. Abu Dhabi etwa lässt keine trans* Personen einreisen."



Sven Kistner vom Sprecherrat der Queer Football Fanclubs ergänzte: "So ein Slogan 'Everyone's welcome' klingt erst mal gut, aber wenn anschließend gesagt wird, man müsse die Kultur im Land respektieren, ist doch wieder alles infrage gestellt."



Kistner bezieht sich dabei auf Äußerungen von Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Er hatte gesagt, dass bei der WM zwar alle Gäste willkommen geheißen werden, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung – sie müssten aber "unsere Kultur respektieren" (queer.de berichtete).



Die Diskriminierung von queeren Menschen in Katar stand in den letzten Monaten – wie auch andere Menschenrechtsverstöße des Emirats – vermehrt in der Kritik. Im Land ist Homosexualität gesetzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft, muslimische Homosexuellen werden sogar mit der Todesstrafe bedroht.



Der DFB bietet während der WM vom 20. November bis 18. Dezember eine Fanbetreuung an. (dpa/dk)