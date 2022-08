Carl Nassib spielt wieder in der NFL

Heute, 16:09h, noch kein Kommentar

Die NFL-Mannschaft Tampa Bay Buccaneers hat den 29-jährigen Defensive End Carl Nassib unter Vertrag genommen. Das bestätigte der Verein am Mittwoch in sozialen Medien. Der offen schwule Footballer hatte bereits von 2018 bis 2019 für das Team aus dem US-Bundesstaat Florida gespielt.



Nassib hatte die letzten beiden Spielzeiten bei den Las Vegas Raiders verbracht. Bei diesem Verein outete er sich im Juni 2021 als schwul (queer.de berichtete). Sein Club unterstützte ihn beim Coming-out, auch NFL-Boss Roger Goodell gratulierte Nassib zu diesem Schritt. "Wir teilen seine Hoffnung, dass Statements wie seines eines baldigen Tages keinen Nachrichtenwert mehr haben, weil wir zu vollständiger Gleichberechtigung für die LGBTI-Community marschieren", so Goodell. Nassib war der erste NFL-Spieler, der sich während seiner Karriere geoutet hat.



Im März diesen Jahres wurde er allerdings von den Las Vegas Raiders entlassen, weil er dem Verein offenbar zu teuer geworden war (queer.de berichtete). Sein Grundgehalt hatte laut Medienberichten 7,75 Millionen Dollar betragen.

"Ich bin so aufgeregt, dass ich zurück bin und dankbar für diese Chance", erklärte Nassib am Mittwoch in einem kurzen Video, das von den Tampa Bay Buccaneers veröffentlicht wurde.



"Die Vertragsschließung zeigt, dass die NFL schwule Spieler akzeptiert und anheuern wird, wenn sie dem Team helfen, Siege einzufahren", so kommentierte die queere US-Sportseite "Outsports" die Vertragsunterzeichnung. Die Buccaneers gehören zu den besten NFL-Teams. Vor zwei Jahren haben sie den Super Bowl, das Finalspiel um die Meisterschaft, gewonnen. Letztes Jahr haben sie sich für die Play-offs qualifiziert.



Nassib gab vergangenen Oktober bekannt, dass er einen Freund habe (queer.de berichtete). Später bestätigte er Gerüchte, dass es sich dabei um Erik Gudzinas handelte, einen Diplom-Biologen, der für eine Nichtregierungsorganisation arbeitet. Die beiden zeigten sich gemeinsam auf Nassibs Instagram-Seite. (dk)