Tommy Dorfman hat sich mit einer Frau verlobt

Tommy Dorfman wurde vor allem durch die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" bekannt (Bild: Instagram / tommy.dorfman

Heute, 15:08h, noch kein Kommentar

Trans US-Schauspielerin Tommy Dorfman hat im Podcast "Broad Ideas" von Rachel Bilson ("O.C., California") erklärt, dass sie mit einer Frau verlobt sei. Die Identität der Partnerin hielt Dorfman aber geheim – die 30-Jährige sprach von ihr als "bloß ein Gay Girl", mit der "ich den Rest meines Lebens verbringen werde". Sie fühle sich gleichzeitig "sicher" und "unsicher" mit ihrer neuen Partnerschaft: "Sich zu verlieben ist angsteinflößend, ungemütlich und es tut weh", so Dorfman.



Die US-Schauspielerin stellte in der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" (2017-2020) den zickigen schwulen Schüler Ryan dar – sie war auch in einer Folge der ersten Staffel der schwulen Serie "Love, Victor" als Justin dabei. Nach dem Ende der Serie outete sie sich vergangenes Jahr als trans (queer.de berichtete).



Wenn sie nicht in der erfolgreichen Netflix-Reihe mitgespielt hätte, hätte sie sich wohl früher als trans geoutet, so Dorfman in dem Interview. "Weil meine Arbeit so an meinem Gesicht und meiner Identität hängt, hat es meinen Reifeprozess [als trans Frau] hinausgezögert", erklärte die Schauspielerin.

Dorfman hatte erst im Februar bekanntgegeben, dass sie sich von ihrem Ehemann Peter Zurkuhlen scheiden lassen werde. Das Paar war zuvor fünf Jahre lang verheiratet. In einem Interview mit dem Magazin "Time" hatte sie bereits kurz nach dem Coming-out erklärt, dass sich die Beziehung zu ihrem Mann mit der Tranisition verändert habe: In diesem Abschnitt ihres Lebens sei "ein schwuler Mann" als Partner nicht geeignet, so Dorfman. "Also hatten wir ein tolles Gespräch und haben unsere Beziehung neu definiert – wir waren fortan Freunde. Die Transition war für mich befreiend und hat mir vieles klar gemacht."

Im Podcast führte Dorfman weiter aus, dass sie mit ihrer Transition auch ihr sexuelles Interesse an Frauen entdeckt habe. Sie habe Angst, von Frauen als Bedrohung angesehen zu werden – immerhin sei sie vorher als "bester schwuler Freund" wahrgenommen worden, jetzt aber sei sie eine potenzielle sexuelle Partnerin. (cw)