Miss-Germany-Wahl: Bruce Darnell als Chef-Juror vorgestellt

Welche Miss-Kandidatin wird Bruce Darnell zu Freudentränen rühren? (Bild: RTL)

Heute, 17:39h, noch kein Kommentar

Das erste Mitglied der neuen Jury der Miss Germany Wahl 2022/2023 steht fest – und es ist ein wahrer Experte auf dem Gebiet: Model und TV-Größe Bruce Darnell wird als Chef-Juror fungieren, wie nun von den Veranstaltern mitgeteilt wurde. Der 65-Jährige sammelte schon reichlich Erfahrung darin, in vergleichbaren Wettbewerben seine professionelle Meinung abzugeben – sei es als Jury-Kollege von Heidi Klum (49) bei "Germany's Next Topmodel" oder neben Dieter Bohlen (68) bei "Das Supertalent" sowie "Deutschland sucht den Superstar".



Mit großer Vorfreude blicke Darnell dieser Aufgabe entgegen: "Wir suchen keine Models, sondern Menschen, die begeistern. Mich interessieren vor allem die Geschichten hinter den Personen", erklärt er den neuen Schwerpunkt bei der Bewertung der Kandidatinnen. Wer ihm hierfür zur Seite gestellt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Mit Heidi Klum zum TV-Star

Darnell, ein ehemaliger Fallschirmjäger bei der US-Armee, war Mitte der Nullerjahre in Deutschland als Juror der ersten beiden Staffeln von Heidi Klums Realityshow "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden. Schnell mauserte er sich wegen seines ausdrucksstarken Verhaltens und Akzents zu einem der populärsten Moderatoren im Land, der für viele Firmen wie C&A zu einer Werbefigur wurde. Einen Karriereknick gab es, nachdem seine Vorabend-Coachingshow "Bruce" 2008 im Vorabendprogramm der ARD floppte. Später war er vor allem im RTL-Universum als Nebenfigur unterwegs – etwa als stets vor Rührung weinender Juror an der Seite von Dieter Bohlen.



Aus seiner sexuellen Orientierung machte Darnell nie ein Geheimnis und erklärte zuletzt auch offen, dass er seit zehn Jahren keinen Partner gehabt habe. Bei "Böttinger. Wohnung 17" sagte er: "Ich habe bis heute nicht mein official Outcoming gehabt, weil ich brauch' das nicht."



Ein weiteres Detail zum Miss-Germany-Contest ist bekannt geworden: Die Moderation des Miss-Germany-Contests wird ein Mutter-Tochter-Gespann übernehmen. Das RTL-Urgestein Frauke Ludowig (58), das zuletzt selbst in der Miss-Germany-Jury saß, moderiert erstmals gemeinsam mit Tochter Nele Ludowig (19) eine Live-Show. "Es ist für mich eine große Ehre, das Miss-Germany-Finale zu moderieren. Mit meiner Mutter habe ich die bestmögliche Unterstützung an meiner Seite, von der ich mir sehr viel abschauen kann. Ich freue mich sehr auf die Moderation und die starken Persönlichkeiten am Mikrofon", so die Nachwuchsmoderatorin. Nele Ludowig tritt ab Oktober ihr Journalistikstudium in Köln an, ebenfalls ab Herbst steht sie für ein Webformat des Senders RTL vor der Kamera. (spot/cw)