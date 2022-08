So wild und queer war früher München!

München wird gerne mal das Label einer konservativen Stadt aufgeklebt: Bier, Bayern, Lederhosen, Markus Söder und Oktoberfest – das sind Begriffe, die den meisten wohl einfallen. All das ist auch nicht ganz falsch – aber: München hat eine wilde Vergangenheit als Partystadt. Von dieser Geschichte erzählt die neue vierteilige Amazon-Dokuserie "Schickeria – Als München noch sexy war" (Amazon-Affiliate-Link ), die von Iris Berben umrahmt und erzählt wird.



Hauptkronzeug*innen der wilden Party-Nächte sind in der Serie außerdem Thomas Gottschalk, der Gesellschaftsreporter Michael Graeter und Schauspielerin Uschi Glas. Eines vorab: Die Münchener Partyszene, die Ende der 1960er Jahre in Schwabing so richtig in Fahrt kam, ist anfangs eine weitgehend heterosexuelle Angelegenheit. Man sieht viele nackte, weilbliche Brüste, hetero Jungs mit langen Haaren und fragt sich: Wo bleibt der queere Aspekt? Doch den gab es. Und der kommt dann in der dritten Folge der Doku. Doch der Reihe nach.

Iris Berben: "München war laut, wild und sexy"

Als mit den 68ern ein neuer Lebensstil sich zu etablieren beginnt, ziehen viele junge Menschen weg aus ihren Dörfern und Kleinstädten nach München – ein Phänomen, das man so auch in anderen Städten wie Hamburg, Köln und Berlin beobachten konnte. Junge Frauen liefen plötzlich in kurzen Mini-Röcken herum, und Jungs ließen sich die Haare im Beatles-Stil lang wachsen. "Allein das war schon ein Statement", sagt Iris Berben. Heute würde man diesen Stil sicher "metrosexuell" nennen. Jedenfalls machte jede Person die Stadt München zu ihrer Bühne.



Iris Berben führt durch die Dokuserie (Bild: Constantin Dokumentation)

"München war laut, wild und sexy", behauptet die Berben – und die sepiafarbenen Bilder, die die Doku zeigt, belegen, wie wild es in den vielen Clubs zuging. Erstaunlich, wie viel vom Nachtleben überhaupt bildlich festgehalten wurde. Man tanzte in einem U-Boot-artigen Club, in dem Haie um einen herumschwirrten, aß in "Kays Bistro", einem der ersten inoffiziellen Gay-Treffpunkte, oder genoss einen der vielen Live- Band-Auftritte, die gefühlt in München an jedem zweiten Abend stattfanden.



Und irgendwie kamen sie alle: Jimi Hendrix, Donna Summer und später auch Queen mit Freddie Mercury. Donna Summer wurde dann auch zur Ikone der Gay-Clubs, ihr gehauchtes "Love to Love You Baby" sprach Heteros wie Queers auf den Tanzflächen gleichermaßen an. Diese Art der Musik, Disco im Viervierteltakt mit Streich-Orchesterbegleitung, sollte das Markenzeichen von Produzent Georgio Moroder werden, man sprach sogar von einem spezifischen "München-Sound".



Die Doku beschreibt auch, wie viel Kreativität die Stadt damals abseits der Musik beherrschte. Modedesigner wie Rudolf Mooshammer oder der nicht ganz so bekannte, im letzten Jahr verstorbene Bernd Stockinger kleideten die Schönen der Nacht ein. Stockinger entwarf die Kostüme für fast alle Filme von Helmut Dietl. Und in Stockingers Münchener Boutique "Sweetheart" kauften sie alle ein, Thomas Gottschalk wurde für eine Fernsehshow schon mal in einen lila Sport-Anzug gesteckt.

Eine der queeren Hochburgen in Deutschland



Die vierteilige Dokuserie "Schickeria – Als München noch sexy war" ist ab 19. August 2022 exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen

München war in den 1970er und 1980er Jahren ganz sicher eine der queeren Hochburgen in Deutschland. Stars wie Regisseur Rainer Werner Fassbender oder Freddie Mercury, der vier Jahre in München wohnte, lebten ihre Liebe zu Männern offensiv. "Das hat der Stadt gutgetan, die haben sich nicht wegdrängen lassen, das musste dann eben auch akzeptiert werden – auch von einer Schicht, die Schwierigkeiten damit hatte", stellt Iris Berben in der vierten Folge der Serie fest. Ikone der damaligen Schwulenszene war die Schauspielerin Barbara Valentin.



Höhepunkt der Doku ist ganz sicher die "Schwarz-Weiß-Party" von Freddie Mercury, die 1985 im berühmten Club "Old Mrs. Henderson" stattfand. Allein die Bilder all der ausgefallenen Kostüme lohnen schon die Serie. Diese fanden dann Eingang ins Video zum Song "Living on My Own". Allerdings: In den 1980er Jahren kam auch Aids nach Deutschland und nach München. Die CSU versuchte sich auf Kosten der Schwulen, Prostituierten und Drogenkonsumenten zu profilieren – und forderte Internierungslager, Enthaltsamkeit und überhaupt: einen moralischen Turn-Around.



Die Schickeria wurde zur "Bussi-Bussi-Gesellschaft"



Doch was bleibt von den wilden Zeiten in München? Nicht mehr so viel – Geld und Gentrifizierung mit astronomischen Mieten haben der kreativen Underground-Szene den Garaus gemacht. Ein Phänomen, das auch aus anderen Städten bekannt ist. Plötzlich war nicht mehr von der Schickeria die Rede, sondern nur noch abfällig von der "Bussi-Bussi-Gesellschaft". Und die war so oberflächlich und unfreiwillig komisch, dass Serien wie "Kir Royal" oder Filme wie "Rossini" darüber gemacht wurden.



Aber zumindest ist es heute spannend anzusehen, wie lebendig und kreativ die Münchener Szene früher war. Auch wenn die Doku manchmal etwas zu pathetisch in alten Erinnerungen schwelgt – gerade für jüngere Zuschauer*innen, die nicht aus München stammen, hält die Serie einige Überraschungen parat.







| Offizieller Trailer zu "Schickeria"