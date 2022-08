Heute, 09:54h,

Die Berliner Polizei versucht, gegen die erzwungene Prostitution minderjähriger Jungs vorzugehen. Gelbe Plakate mit der Aufschrift "Ball spielen statt Blowjob" wurden dazu im als Schwerpunkt geltenden Bereich zwischen dem Großen Tiergarten und dem Schöneberger Nollendorfplatz aufgehängt.



Die Jungs, die sich hier Freiern anbieten, stammen meist aus Rumänien und sind in extremer Armut aufgewachsen. Neben Lob für das prinzipielle Vorhaben, die Jugendlichen zu schützen, gab es auch Kritik aus der queeren Community.

Hinweise erwünscht

Hinter dem Geschehen in Schöneberg und Tiergarten sollen Netzwerke von Familienangehörigen, Zuhältern und Freiern stehen, die die Jugendlichen nicht nur auf die Straße und in Bars schicken, sondern auch in die Migration zum Zweck der Prostitution involviert sind. Die Abteilung 42 des Berliner LKA hat die Präventionskampagne entwickelt. Die Beamten sind auch bei der Überwachung des Geschehens beteiligt. Sie beobachten in Zivil Jungs, die ins Profil passen, sprechen sie an oder kontrollieren sie, um Einblick in die Szene, Kontaktpersonen und Verdächtige zu erhalten. Die Berliner Zeitung hat die Polizist*innen dabei begleitet.



"Viele minderjährige Jungs bieten hier sexuelle Dienstleistungen gegen Geld an", heißt es auf den gelben Plakaten in englischer und deutscher Sprache. "Sie tun das nicht freiwillig; sie sind Opfer sexueller Ausbeutung". Anwohner*innen, die Verdächtigtes beobachten, können ihre Hinweise telefonisch, via E-Mail und auch anonym an die Polizei reichen.

Fördern Plakate Ressentiments?

Erik Jödicke, Bundesvorstand des queeren Verbands Lambda, hatte für die Aktion jedoch nicht nur Lob übrig. An den Berliner Senat, die Polizei und die Innensenatorin Iris Spange gewandt, sagte er: "Euer Einsatz gegen Kinderprostitution ist lobenswert, aber diese Plakate gehen gar nicht."



Seine Kritik: Dass die Hinweise ausschließlich im Bereich des Regenbogenkiezes hingen, reproduziere "das populistische und rechte Narrativ", wonach schwule Männer pädophil seien. Daher sei die Aufhängung der Plakate in der Form unsensibel, fördere Feindlichkeit und Ressentiments. Es ginge um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht auf schwule Männer runter gebrochen werden dürfe. Auch sei ohne das Lesen der kleingedruckten Anteile des Plakats überhaupt nicht ersichtlich, worum es eigentlich geht. "Wie konnte diese Kampagne so veröffentlicht werden?" (jk)