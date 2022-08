R&B-Sänger Tevin Campbell outet sich als schwul

Tevin Campbell stürmte insbesondere als Teenager die amerikanischen Charts (Bild: Screenshot Black Music Honors)

Der 45-jährige Singer-Songwriter Tevin Campbell hat sich am Mittwoch im Podcast "People Every Day" als schwul geoutet. Der von Quincy Jones 1990 als 13-Jähriger entdeckte Künstler schaffte es mit Hits wie "Tell Me What You Want Me To Do" (1991), "Can We Talk" (1993) und "I'm Ready" (1994) in die amerikanischen Top-Ten, später wurde es aber ruhiger um ihn.

Der in einer kleinen Stadt in Texas aufgewachsene Künstler erklärte, er habe bereits früh über seine sexuelle Orientierung Bescheid gewusst, aber nie darüber nachgedacht, sich öffentlich zu outen: "Als ich mich vor Familien und Freunden im Alter von ungefähr 19 und 20 geoutet habe, war es das für mich. Und dann bin ich getourt und habe mich selbst entdeckt. Ich wusste nicht, wer ich war", sagte Campbell.

Viele Spekulationen über sexuelle Orientierung

Über seine sexuelle Orientierung hatte es bereits im letzten Vierteljahrhundert viele Spekulationen gegeben. 1999 war er in den Schlagzeilen, weil er einen verdeckten Ermittler angeblich für Oralsex bezahlen wollte – ihm wurde dabei offenbar eine Falle von der Polizei gestellt, wie bereits Sänger George Michael im Jahr zuvor, der beim Cruising in Los Angeles festgenommen worden war.

2004 war Campbell im Cast des Broadway-Musicals "Hairspray". Zu dieser Zeit habe er sich "viel weiterentwickelt", sagte er jetzt im Interview. "Das war eine großartige Zeit in meinem Leben." Er habe viele queere Menschen getroffen, "die normale Leben mit ihren Partnern gelebt haben. Das habe ich vorher nie gesehen. Es hat mir gut getan und das waren auch tolle Menschen. Ich kannte das vorher nicht. Das hat mir einen ganz anderen Ausblick aufs Leben gegeben."



Campbell sagte auch, dass ihn Gerüchte über seine Homosexualität nie wirklich gestört hätten. Er sei "sehr beschützt gewesen, außerdem gab es damals keine sozialen Medien". Weiter erklärte er: "Ich habe nichts über mich versteckt. Ich war ich. Mir war das scheißegal. Ich habe nicht versucht, mich anders zu verhalten." Allerdings sei das eine Zeit gewesen, in der Menschen wie er einfach noch nicht offen schwul sein konnten. "Was mich glücklich macht, ist, wie weit ich im Leben gekommen bin. Wisst ihr, es gibt viele Kinderstars, die es nicht geschafft haben."

Kleines Coming-out im Frühjahr

Bereits im April hatte es Berichte über sein Coming-out gegeben. Damals hatte Campbell einem Fan mit den Worten "Tevin ist" sowie Regenbogenfahnen- und Sonnenbrillen-Emojis geantwortet. Der Tweet wurde später gelöscht.



Noch online ist dagegen die Antwort auf einen Fan-Tweet kurze Zeit später. Der Fan hatte geschrieben: "Glückwunsch zu unserem baldigen Verbot in Florida". Darauf antwortete er: "Ich werde es überleben." Hintergrund ist das "Don't Say Gay"-Gesetz, eine Art "Homo-Propaganda"-Gesetz in Schulen, das der konservative Gouverneur von Florida Ende März unterzeichnet hatte (queer.de berichtete). (dk)