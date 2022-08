Rheinland-Pfalz startet Homepage zur Aufarbeitung queerer Geschichte

David Profit stellt die neue Seite vor (Bild: MFFKI)

Heute, 15:32h, noch kein Kommentar

David Profit, der Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität in Rheinland-Pfalz, hat den Startschuss für die neue Landes-Homepage www.lgbtiq-rlp.de gegeben: "Diese Homepage stellt aufgrund eines Beschlusses des Landtags Forschungsergebnisse über die Verfolgungs- und Emanzipationsgeschichte von LGBTIQ* digital zur Verfügung", so der Grünenpolitiker, der auch Staatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration ist.



Ergänzend befinden sich auf der Seite Informationen zu Ausstellungen und Gedenkarbeit im Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Rheinland-Pfalz. Die Seite wird als Kooperation des Familienministeriums mit dem Institut für Medien und Pädagogik e.V. (medien.rlp) betrieben.



"Die Geschichts- und Forschungshomepage zur Aufarbeitung queerer Geschichte ist nicht statisch, sondern soll wachsen", ergänzte medien.rlp-Geschäftsführer Mario von Wantoch-Rekowski. "Wir laden alle Interessierten ein, uns Hinweise auf weitere Projekte und Maßnahmen im Bereich der Geschichtsforschung und Gedenkarbeit zu LGBTIQ* in Rheinland-Pfalz zuzuleiten und uns Feedback zur Homepage zu geben unter oder ."

Auf der Geschichts- und Forschungshomepage wird unter anderem die mobile Ausstellung "Verschweigen – Verurteilen" über die Verfolgung von Homosexualität in Rheinland-Pfalz von 1946 bis 1973 präsentiert. Außerdem wird die Studie "… IN STÄNDIGER ANGST …" über rechtliche Folgen einer Scheidung für Mütter mit lesbischen Beziehungen und ihre Kinder in Rheinland-Pfalz dokumentiert. Zudem gibt es Informationen über regionale Forschungsprojekte, zur Enthüllung der Gedenk-Stele "Totgeschlagen. Totgeschwiegen." des Landes Rheinland-Pfalz und der Landeshauptstadt Mainz sowie weitere Informationen zur Queer-Politik im Land.



Die Homepage wird im Rahmen des Landesaktionsplans "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" betrieben, der vor gut zehn Jahren ins Leben gerufen wurde (queer.de berichtete). (pm/cw)