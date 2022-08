Queere Stimmen von den Rändern des Universums

Ausschnitt aus dem Cover der sechsten Ausgabe von "Queer*Welten"

Wer mal wieder die gut sortierte Großbuchhandlung seines Vertrauens besucht, wird dort vermutlich stapelweise phantastische Literatur entdecken können. Auch wenn die Science-Fiction-Ecke meist überschaubar ist, so scheint zumindest die Fantasy mit all ihren Subgenres mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil des Literatur-Mainstreams zu sein. Und doch kann man zwischen all den Geschichten von zaubernden Held*innen, endlosen Weiten und seltsamen Parallelwelten das Gefühl bekommen, das etwas fehlt: phantastische Bücher mit queeren Themen.



Natürlich wurde die phantastische Literatur immer auch von progressiven Schriftsteller*innen geprägt, man denke nur an Ursula K. Le Guin und ihre radikalen Weltentwürfe. Andererseits scheint auch heute noch ein gewisser Konservatismus die Szene zu beherrschen, viele Autor*innen und Verlage trauen sich nicht heraus aus der Behaglichkeit der pseudo-mittelalterlichen Männerwelten à la Tolkien oder klassischer Weltraumabenteuer. Entsprechend unwohl fühlen sich zahlreiche Fantasy-Fans in Anbetracht solcher Werke wie Marlon James' "Schwarzer Leopard, roter Wolf"; in einigen Rezensionen von Kund*innen heißt es dann zum Beispiel ganz generell, dass schwuler Sex in einem Fantasyroman nichts zu suchen habe.

Magazin mit Indie-Charme

Dass es der deutschen Phantastikszene an einem Magazin mit queerem, feministischem, progressivem Fokus mangelt, war einer der Gründe für die Entstehung von "Queer*Welten". Zugleich scheint das Interesse von queeren und feministischen Formaten an Phantastik eher gering. Dass sie mit ihrer Vision von queerfeministischer Science-Fiction und Fantasy eher ein Nischenpublikum ansprechen, hat die Herausgeber*innen zum Glück nicht davon abgehalten ihr Projekt mit Unterstützung des Ach je Verlags (mittlerweile Teil des Amrun Verlags) in die Tat umzusetzen. Nach anfänglich vier Heften pro Jahr erscheint das Magazin mittlerweile halbjährlich und bietet auf knapp 100 Seiten Kurzgeschichten, Essays, Veranstaltungstipps und Rezensionen.



Zwischen den von wechselnden Künstler*innen gestalteten Covern verbirgt sich ein Heft, das auf den ersten Blick beinahe ein wenig unscheinbar wirkt. Das Design ist simpel gehalten und versprüht spröden Zine-Charme. Der Fokus liegt hier ganz auf den Texten, und die haben es meist in sich. Immer wieder beweisen die Herausgeber*innen Judith Vogt, Lena Richter und Heike Knopp-Sullivan, die auch selbst professionell schreiben, lektorieren und übersetzen, ein gutes Gespür für spannende Geschichten.

Bunte Mischung an Kurzgeschichten

Im Zentrum stehen dabei oftmals Marginalisierungserfahrungen, Empowerment und Gesellschaftskritik. "Queer*Welten" wird dabei allerdings nie zu einem allzu engen Sprachrohr, durch das ideologische Bekenntnisse herausposaunt werden. Ganz dem Plural des Titels verpflichtet, versteht sich das Magazin vielmehr als eine Plattform für höchst unterschiedliche Sichtweisen und Erzählungen. Ganz gleich, ob Science-Fiction-Gedicht, Abarbeitung an antiken Mythen, melancholischer Geisterjägergeschichte, Hexenromanze oder rassismuskritische Ork-Analyse – in "Queer*Welten" findet alles seinen verdienten Platz.



Mittlerweile konnten die Macher*innen bereits erfolgreich einigen Widrigkeiten trotzen, die so eine Publikation mit sich bringt, etwa den erschwerten Startbedingungen zum Beginn der Corona-Pandemie. Ihr Magazin, von dem zuletzt die achte Ausgabe (Amazon-Affiliate-Link ) erschienen ist, hat sich zum Knotenpunkt für eine kleine Community aus gleichgesinnten Lesenden und Schreibenden entwickelt.



"Queer*Welten" hat sich als literarische Heimat für all diejenigen erwiesen, für die Queeres und Phantastisches keinen Widerspruch darstellen. Wer sich also gern auf zu den Sternen macht und dabei auch vor Gendersternchen nicht zurückschreckt, sollte hier einmal reinschauen.