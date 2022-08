"Keine Schwänze, aber so viele nackte Ärsche, wie ich wollte"

Von Patrick Heidmann

Mit seinem ersten Spielfilm "Spa Night" (zu sehen u.a. bei Sooner und Realeyz), der von einem ungeouteten koreanisch-amerikanischen jungen Mann erzählte, sorgte der Regisseur Andrew Ahn 2016 prompt für großes Aufsehen und wurde beim Sundance Film Festival gefeiert. Anschließend drehte der aus Los Angeles stammende Sohn koreanischer Eltern den Film "Driveways" (verfügbar bei Sky) mit Hollywood-Urgestein Brian Dennehy.



Sein neuer Film "Fire Island" (seit 19. August bei Disney+) ist nun eine durch und durch queere romantische Komödie, zu der Hauptdarsteller Joel Kim Booster das Drehbuch schrieb und sich von Jane Austens "Stolz und Vorurteil" inspirieren ließ. Wir sprachen mit Ahn in einem Videotelefonat.



Regisseur Andrew Ahn (Bild: privat)

Mr. Ahn, wie kam Ihre Zusammenarbeit mit Joel Kim Booster zustande? Kannten Sie sich schon vor "Fire Island"?



Kennengelernt haben Joel und ich uns 2016, nachdem er meinen Film "Spa Night" gesehen und via Twitter Kontakt zu mir aufgenommen hatte. Wir trafen uns und blieben in Kontakt, und als er vor ein paar Jahren das Drehbuch zu "Fire Island" geschrieben hatte, klopfte er wieder bei mir an. Ich war begeistert davon, wie zentral es in dieser Geschichte um eine queere, asiatisch-amerikanische Freundschaft und allgemein um queere Lebensfreude und Wahlfamilien ging. Abgesehen davon befanden wir uns mitten in einer Pandemie, waren alle ewig nicht mehr feiern, und die Aussicht, mit lauter tollen Menschen einen solchen Film zu drehen, traf absolut einen Nerv bei mir.



Mit Ihren ersten beiden Filmen hat er allerdings wenig gemein…



Stimmt, und ein paar Leute waren auch irritiert, dass ich eine so mainstreamige Komödie inszeniere. Aber warum denn nicht? Einen tragischen Schwulenfilm habe ich schon mal gedreht, das musste nicht schon wieder sein. Außerdem hat "Fire Island" ein großes Herz und es geht um sehr authentische Gefühle.



Abgesehen davon ist es für mich wirklich eine große Sache, einen Film mit zwei queeren asiatisch-stämmigen Freunden im Zentrum zu sehen. Und ich hatte Lust auf die Herausforderung einer Komödie, denn Gags zünden zu lassen, ist wirklich kein Kinderspiel. Regisseure wie Ang Lee oder Todd Haynes drehen auch sehr unterschiedliche Filme, denen aber ihre Menschlichkeit gemeinsam ist. "Fire Island" ist für mich vielleicht das, was "Sinn und Sinnlichkeit" für Ang Lee war.



In Europa kennen viele Fire Island nur von den Insta-Gays. Was ist das Besondere an diesem queeren Urlaubsmekka vor der Küste von Long Island?



Der Ort hat einfach historische Bedeutung für die LGBTQ-Community, nicht zuletzt in New York City. Von dort kommen seit Jahrzehnten die Leute nach Fire Island, um ungehemmt sie selbst sein zu können. Ich selbst war lustigerweise vor dem Film nie dort, ich kannte nur vergleichbare Orte wie Palm Springs oder Provincetown, wo die Szene ja auch gerne Urlaub macht und feiert. Was mich an Fire Island neben diesem Gemeinschaftsgefühl besonders begeistert hat, war die Landschaft. Flora und Fauna sind dort wirklich wunderschön.



Poster zum Film: "Fire Island" ist in Deutschland seit 19. August 2022 auf Disney+ Star zu sehen

Lassen Sie uns kurz über das Ensemble sprechen, das ausschließlich aus queeren Schauspieler*innen besteht. War es leicht, die richtige Besetzung zu finden?



Uns war es wichtig zu zeigen, wie viele Schauspieletalente es in der queeren Community gibt. Und so viele LGBTQ-Schauspieler*innen bekommen viel zu wenige Möglichkeiten zu zeigen, wer sie sind und was sie können, deswegen entschieden wir uns bewusst dafür, die Rollen queer und authentisch zu besetzen. Dabei machten wir ein paar fantastische Entdeckungen, wie ich finde. Torian Miller etwa, der die Schauspielerei eigentlich schon aufgeben wollte. Oder Tomas Matos, erstmals überhaupt in einem Film zu sehen. Aber am schwierigsten war es, Joels romantisches Gegenstück, also unseren Mr. Darcy zu finden. Was am Ende den Ausschlag für Conrad Ricamora gab, war nicht zuletzt die Tatsache, dass er beim Casting der Einzige war, der Joel wirklich aus der Fassung brachte. Er vergaß sogar teilweise den Text – und das, obwohl er ihn selbst geschrieben hatte!



Auch Sex spielt eine zentrale Rolle im Film – obwohl er ja letztlich von Disney produziert wurde. Mussten Sie da Kämpfe ausfechten?



Sowohl Joel als auch mir war es wichtig, dass wir Sex zeigen, denn Sex steht auf Fire Island auf der Tagesordnung. Es wäre wirklich albern gewesen, das komplett auszublenden. Nicht dass es uns darum ging, zu schockieren oder Sexszenen als Spektakel zu inszenieren. Aber als selbstverständliche Alltäglichkeit war Sex für "Fire Island" ein Muss. Ich hätte auch sehr gerne ein paar Schwänze gezeigt, dafür habe ich mich echt eingesetzt. Doch das Studio war dagegen und am Ende gab es einen Kompromiss: keine Schwänze, aber ich durfte so viele nackte Ärsche zeigen, wie ich wollte. Immerhin.



Hatten Sie bei all dem eigentlich ein bestimmtes Zielpublikum für "Fire Island" im Sinn?



Das hatte ich, und zwar meinen Freundeskreis. Speziell meine queeren, asiatisch-amerikanischen Freund*innen. Und ich habe den Film dezidiert für Joel Kim Booster gedreht, denn ich wollte, dass "Fire Island" ein absolutes Zeugnis seines Talents wird und er stolz darauf sein kann. Doch ich war immer auch überzeugt davon, dass der Film auch ein Publikum erreichen kann, das nicht zu dieser demografischen Gruppe gehört. Die Geschichte macht Spaß, das Ensemble ist überzeugend, und gut aussehen tut der Film auch. Auch auf emotionaler Ebene sollten heterosexuelle Zuschauer*innen da eigentlich problemlos andocken können. Aber wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Ich empfinde es nicht als meine Aufgabe, mir über die Interpretation des Publikums den Kopf zu zerbrechen. Als Künstler muss ich mich schlicht auf meine eigene Arbeit und Intention konzentrieren.



| Direktlink | Englischer Originaltrailer. Auf Disney+ läuft eine deutsche Synchronfassung

Infos zum Film



Fire Island. Liebeskomödie. USA 2022. Regie: Andrew Ahn. Cast: Joel Kim Booster, Bowen Yang, Margaret Cho, Conrad Ricamora, James Scully, Tomas Matos. Laufzeit: 105 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Seit 19. August 2022 auf Disney+ Star