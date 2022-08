Ein Mädchen-Fußballteam strandet in der Wildnis

Heute, 03:40h, noch kein Kommentar

Die "Yellowjackets" sind ein Superteam – zumindest auf den Platz. Außerhalb des Spielfelds schenken sich die Mädchen der erfolgreichen Highschool-Fußballmannschaft gegenseitig nichts. Bis sie eine Katastrophe mit ihren dunkelsten Ängsten und Abgründen konfrontiert: Auf dem Flug zu einem Turnier stürzen sie mitten in der Wildnis von Ontario ab.



Abseits der Zivilisation kämpfen sie bald nicht nur gegen Hunger, die unbarmherzige Natur und eine düstere Bedrohung. Auch zwischen den Teenagern entfesselt sich eine mörderische Dynamik. Erst 19 Monate später werden die Überlebenden gerettet. Noch 25 Jahre später ringen sie damit, sich ein zumindest scheinbar normales Leben aufzubauen. Doch als eine hartnäckige Reporterin versucht herauszufinden, was damals wirklich in den Wäldern geschah, müssen sich Shauna (Melanie Lynskey), die lesbische Taissa (Tawny Cypress), Natalie (Juliette Lewis) und Misty (Christina Ricci) zusammentun, um zu verhindern, dass ihr schreckliches Geheimnis enthüllt wird.

Raffinierter Genre-Mix mit Starbesetzung



"Yellowjackets" ist am 18. August 2022 auf DVD erschienen

"Frauen sind töricht, wenn sie vorgeben, sie wären den Männern ebenbürtig", glaubte William Golding, Autor von "Der Herr der Fliegen". "Sie sind ihnen weit überlegen und waren es schon immer." Über 60 Jahre nachdem Goldings Klassiker erschienen ist, stellen Ashley Lyle and Bart Nickerson, die sich bereits im Team von "Narcos" einen Namen machten, seine These in Frage: Anders als bei Golding stranden in "Yellowjackets" (Amazon-Affiliate-Link ) keine präpubertären Jungs, sondern weibliche Teenager nach einem Flugzeugabsturz fern ab der Zivilisation. Doch auch zwischen ihnen eskaliert die Gewalt.



Ihre Serie ist dabei mehr als ein Survival-Thriller mit Mystery-Elementen. Zeigt sie doch auch, wie das Trauma die Überlebenden auch 25 Jahre später nicht loslässt. Was den raffinierten Genre-Mix zusammenhält, ist nicht nur sein präziser psychologische Blick auf die Figuren, sondern auch das Zusammenspiel zwischen dem etablierten Cast um Juliette Lewis und Christina Ricci und ihren jungen Alter Egos. (cw/pm)



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zur Serie