Brandanschlag auf homofeindliche Islamstiftung

Die Polizei ermittelt nach dem Brandanschlag auf die Zentrale von Islamplanning (Bild: IMAGO / ANP)

Heute, 06:17h,

Auf den Sitz einer umstrittenen islamischen Stiftung in den Niederlanden ist in der Nacht zum Samstag ein Brandanschlag verübt worden. Dabei sei das Gebäude in Veldhoven, einem Vorort von Eindhoven, stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Nach Untersuchungen durch Expert*innen der Polizei und der Feuerwehr gehe man von Brandstiftung aus. Die Polizei rief potenzielle Zeug*innen auf, sich zu melden.



Gegen den Einzug der Stiftung Islamplanning (Islamplanung) in das Haus in Veldhoven hatten im Frühsommer zahlreiche Einwohner*innen protestiert, berichtete der Sender NOS. Die Stiftung sei zuvor durch Auftritte umstrittener Prediger vor Kindern aufgefallen, auf denen sie unter anderem vor Homosexualität gewarnt und Prügelstrafen befürwortet hätten. (cw/dpa)