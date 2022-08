Rostocker Fans zeigen queerfeindliche Transparente

In sozialen Netzwerken veröffentlichten Rostock-Fans und -Gegner mehrere Bilder der queerfeindlichen Transparente

Das Heimspiel von Hansa Rostock am Sonntag gegen den FC St. Pauli ist unter anderem von mehreren queerfeindlichen Plakaten der Fans aus Mecklenburg-Vorpommern überschattet worden. "Euer Gender-Scheiss interessiert in Wolgast keine Sau", hieß es etwa auf einem meterlangen Transparent direkt hinter dem Tor in Richtung der Besucher, und direkt darunter: "Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und Frau. Scheiss St. Pauli." Die Botschaft richtete sich somit nicht nur gegen die andere Mannschaft, sondern auch gegen Personen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren.



Bilder in sozialen Netzwerken zeigten zudem, dass es zu einem anderen Zeitpunkt ebenfalls hinter dem Tor aus anderen Reihen des Fanblocks hieß: "Der Verein ohne Titel. Das wird sich nie ändern. Statt Stern auf dem Trikot nur Meisterinnen im Gendern. Scheiss St. Pauli." Auch dieser Spruch war auf zwei lange Transparenten-Reihen verteilt.



Weitere Rostock-Fans zeigten Twitter-Bildern zufolge zudem ein kleineres Banner mit dem Aufdruck "Schwule bekommen kein Nachwuchs". Sie hingen es über ein großflächiges "Lichtenhagen"-Transparent mit einem Sonnenblumen-Symbol. Genau in diesen August-Tagen vor 30 Jahren war es in dem Rostocker Vorort zu mehrtägigen rechtsextremen Ausschreitungen gekommen, bei denen unter anderem das sogenannte Sonnenblumenhaus angezündet wurde, in dem sich vietnamesische Vertragsarbeiter aufhielten.



Die beiden Vereine haben in sozialen Netzwerken bislang nicht auf die Vorfälle reagiert. Die "Hamburger Morgenpost" veröffentlichte inzwischen (hinter ihrer Paywall) einen Kommentar unter dem Titel "Die dummdreisten Plakate der Hansa-Fans müssen Konsequenzen haben".

Gezielte Aktion gegen queerfreundlichen Verein

Der FC St. Pauli gilt als alternativste Profi-Fußballmannschaft der Männer in Deutschland, als progressiv und queerfreundlich. So war der schwule Theatermacher und LGBTI-Aktivist Corny Littmann zwischen 2003 und 2010 Präsident des Vereins. Zum diesjährigen Hamburger CSD rief der Verein zur Teilnahme auf, während eine Fan-Initiative erneut einen Block in der Demonstration organisierte. Auf dem Millerntor wehte dabei erstmals die Progress-Pride-Flag statt der bisherigen Regenbogenflagge.



Ebenfalls im August lief die Mannschaft bei einem Spiel mit einem Genderstern auf dem Trikot anstelle des Vereinslogos auf (queer.de berichtete). "Bereits seit zwei Jahren ist unsere Satzung gegendert, im Sprach- und Schriftverkehr nutzen wir den Genderstern regelmäßig", so der Verein damals. Man erkenne an "einigen Meinungsäußerungen in der Genderdiskussion deutlich, wie nötig das Ganze nach wie vor ist".

Die Reaktion in Rostock dürfte einen weiteren Beweis geliefert haben. Der Verein war dabei erst vor wenigen Wochen selbst Opfer eines homofeindlichen Vorfalls: Beim Auswärtsspiel beim Hamburger SV war er mit einem langen Transparent mit dem Aufdruck "Ganz MV ist schwul – besonders der Hansa Hool" emfpangen worden (queer.de berichtete). Die Hamburger ermittelten danach einige der Fans und wollen den Verantwortlichen des Banners mit einem Stadionverbot belegen (queer.de berichtete). (cw)