Demi Lovato wird 30: Paris Hilton und Co. gratulieren zum Geburtstag

Demi Lovato hat am Samstag ihren 30. Geburtstag gefeiert. Zu ihrem großen Tag gratulierten ihr zahlreiche Promis in den sozialen Medien, darunter Paris Hilton (41). Die Hotel-Erbin postete auf Instagram eine Reihe von Fotos der beiden.



Dazu schrieb der Star: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich sende dir an deinem besonderen Tag so viel Liebe. Du bist echt, du bist freundlich, aufrichtig, stark und innerlich wie äußerlich schön." Die beiden würden sich seit Lovatos 15. Lebensjahr kennen, schreibt die 41-Jährige an ihre Freundin gerichtet. Sie habe so viel durchgemacht und sei unglaublich stark. "Ich bin so stolz auf dich und alles, was du tust und wofür du stehst." Lovato sei eine Inspiration für Hilton und so viele andere. "Danke, dass du immer eine so wahre und treue Freundin bist."



Auch eine andere Paris gratulierte Lovato: Paris Jackson (24). In ihrer Story postete sie ein gemeinsames Party-Bild der beiden und schrieb dazu "Alles Gute zum Geburtstag" und ein rotes Herz. Lovatos Mutter Dianna wünschte ihr ebenfalls alles Gute. Sie postete ein Video mit Bildern aus der Kindheit des Disney-Stars.



Ihr Partner feiert sie ebenfalls



Auch Lovatos neuer Freund Jute$ gratulierte seiner Liebsten zum Geburtstag. Die beiden Musiker*innen sollen zunächst zusammengearbeitet haben. Inzwischen sind sie weit mehr als nur Kolleg*innen und zeigen das gerne in den sozialen Medien. Er sei der glücklichste Trottel der Welt, "weil ich dich Mein nennen darf". "Du bist mehr als deine Musik, mehr als deine Stimme, mehr als ein schönes Gesicht. Du bist alles. Ich liebe dich", schwärmte der Musiker weiter.



Der amerikanische Pop-Star Demi Lovato (29) hat im Mai letzten Jahres über seine Social-Media-Kanäle mitgeteilt, dass er sich als nichtbinär identifiziere und die Personalpronomen "they/them" ändere (queer.de berichtete). Mittlerweile hat Lovato aber auch die früheren Pronomen "she/her" ("sie/ihr") hinzugefügt. Der Grund sei ihre "fluide Persönlichkeit" (queer.de berichtete).

Das Personalpronomen "they", das eigentlich im Plural verwendet wird, wird in englischsprachigen Ländern vermehrt als Einzahlpronomen für Menschen verwendet, die sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen. Eine entsprechende, allgemein anerkannte deutschsprachige Version dieses Pronomens gibt es bislang nicht. (spot/cw)