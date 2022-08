Hisbollah-Chef: USA korrumpieren die Welt mit Homosexualität

Unknown author / wikipedia) Hassan Nasrallah führt die Terrororganisation Hisbollah bereits seit drei Jahrzehnten (Bild:

Hassan Nasrallah, der langjährige Generalsekretär der libanesischen Terrororganisation Hisbollah, hat in einem Youtube-Kanal die Vereinigten Staaten kritisiert, weil sie islamischen Ländern Homosexualität aufzwingen wollten. Die am 4. August veröffentlichte Tirade ist kürzlich von der in Washington beheimateten Nichtregierungsorganisation "Middle East Media Research Institute" (MEMRI) übersetzt worden.



Demnach erklärte der 61-Jährige: "Zu den Vorhaben, an denen die USA und einige westliche Mächte seit Jahrzehnten – sogar seit 200 Jahren – arbeiten, gehört es, die Menschheit zu korrumpieren und zu verderben. Ich spreche von moralischer und geistiger Korruption." Dann wurde er konkreter: "Die US-Botschaften in einigen Ländern hissen die Flagge der Homosexuellen und verlangen, dass andere dasselbe tun. Präsidenten und Ministerpräsidenten im Westen haben Anlässe gefeiert, die im Zusammenhang mit Homosexuellen stehen. Amerika übt Druck auf eine Gruppe arabischer und islamischer Länder aus, Homosexualität in die Lehrpläne der Kinder aufzunehmen. Dies geschieht in den Golfstaaten. Wie würden Sie das nennen? Das ist die Saat der Korruption."

Ferner erklärte Nasrallah: "Zeigt mir eine monotheistische Religion von Allahs Propheten – Judaismus, Christentum, Islam oder sogar in früheren Zeiten… Wer akzeptiert das? Das widerspricht der menschlichen Natur", so der im Süden Beiruts lebende Islamist. "Das ist eine echte Abweichung von der menschlichen Natur. Aber wer führt den Ruf nach Homosexualität in der Welt an? Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika."

Nasrallah ist bereits seit 1992 Hisbollah-Chef. Deutschland und viele andere Länder, darunter auch die meisten Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga, sehen insbesondere den militärischen Arm der Hisbollah als Terrororganisation an. Einige in der Region einflussreiche Länder wie der Libanon, der Irak und Russland lehnen diese Einstufung aber ab. (dk)