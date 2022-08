Twenty4tim soll als Dschungel-Kandidat feststehen

Heute, 11:44h,

Der 21-jährige Twenty4tim soll Kandidat bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" werden. Das berichtet die gewöhnlich im Vorfeld gut informierte "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel). Wie in den letzten Jahren äußert sich RTL nicht zu den bereits traditionellen Vorabberichten der "Bild", die sich meist als wahr erweisen.



Neben dem queeren Youtube-Star und Influencer, der bürgerlich Tim Kampmann heißt, soll laut dem Boulevardblatt auch der ehemalige Profi Basketballer Andrej Mangold dabei sein. Mangold hat in den letzten Jahren bereits reichlich Reality-Erfahrung gesammelt ("Der Bachelor", "Das Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars"). Zudem gilt die Teilnahme von Lucas Cordalis (55) als sicher. Der Sohn des 2019 verstorbenen ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis sollte bereits in diesem Jahr teilnehmen, musste aber kurzfristig nach einem positiven Corona-Test aussetzen.

3,8 Millionen TikTok-Fans

Der gebürtige Kölner Twenty4tim ist seit mehreren Jahren auf Social Media unterwegs – und bringt es mit seinen queeren Inhalten bereits auf 2,2 Millionen Instagram-Follower*innen und sogar 3,8 Millionen TikTok-Fans. Dem breiten RTL-Publikum ist er bereits durch seine Teilnahme bei "Pocher vs. Influencer" bekannt. Vor einem knappen halben Jahr veröffentlichte er seine Debütsingle "Bling Bling" (queer.de berichtete). Der Song schaffte es auf Platz 15 der deutschen Single-Charts und schoss sogar direkt auf Platz 1 der iTunes-Charts. Auf Youtube wurde das Video bereits mehr als 14 Millionen Mal abgerufen.

Im Interview mit dem Webvideoproduzenten Leeroy Matata erklärte Twenty4tim vor wenigen Wochen zu seiner Person: "Also – ich würde sagen, ein bisschen extrovertiert, androgyn." Er wolle sich aber in keine Schublade stecken lassen. Zu seiner sexuellen Orientierung sagte er: "Ich hatte schon sowohl mit einem Jungen als auch mit einem Mädchen was."

Freundschaft mit Dschungelkönigin Desirée Nick

Für sein potenzielles Dschungel-Abenteuer hätte Twenty4tim bereits eine gute Beraterin: Er arbeitete wiederholt mit der früheren Dschungelkönigin Desirée Nick zusammen. Die 65-jährige Siegerin der zweiten "Ich bin ein Star"-Staffel aus dem Herbst 2004 war bereits beim Video zu "Bling Bling" dabei, die beiden freundeten sich daraufhin an und arbeiteten zusammen, zuletzt in einem Werbeprojekt für die Supermarktkette Kaufland: "Wir haben uns beim Dreh zu Tims Musikvideo kennen und 'lieben' gelernt. Dann haben wir die Bekanntschaft in meinem Podcast vertieft. Nun will Tim für mich kochen", erklärte sie in einem Interview Ende Mai (queer.de berichtete).



@twenty4tim Das Duo, auf das wir alle gewartet haben @Désirée Nick Wir verstehen uns so krass gut, ich könnte ihr Enkel sein | Omg, ich folge jetzt den nächsten 50 von euch auf Insta zurück Beeilt euch ohne benzin – Elyas M'Barek Freunde TikTok / Tim ?

Die 16. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" wird voraussichtlich im Januar 2023 bei RTL zu sehen sein. Der Sender teilte bereits mit, dass die neue Staffel nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder in Australien gedreht werden wird.



Es gibt eine große Veränderung in der Show: Der bisherige Co-Moderator Daniel Hartwich wird aus persönlichen Gründen aus der Realityserie aussteigen. Der "Take Me Out"- und "Ninja Warrior Germany"-Moderator Jan Köppen soll den Job übernehmen und an der Seite von Sonja Zietlow die Ereignisse im Camp kommentieren. Zietlow macht den Job bereits seit der ersten Staffel im Januar 2004 – in den ersten sechs Staffeln an der Seite von Dirk Bach, der 2012 gestorben ist (queer.de berichtete).



Bei der diesjährigen Dschungelshow belegten die queeren Kandidaten Manuel Flickinger und Harald Glööckler den dritten bzw. vierten Platz. Zum Sieger wurde Reality-Urgestein Filip Pavlović vor GZSZ-Star Eric Stehfest vom RTL-Publikum gewählt. (dk)