Mann parallel mit Corona, Affenpocken und HIV infiziert

In Catania wurde ein Mann gleich auf drei Erkrankungen positiv getestet – dem Patienten geht es inzwischen wieder gut (Bild: freepik.com

Heute, 11:30h,

Forschende der Universität im sizilianischen Catania haben laut der Nachrichtenagentur "BNO News" im Fachmagazin "Journal of Infection" den ersten bekannten Fall einer Person beschrieben, die gleichzeitig positiv auf Covid-19, Affenpocken und HIV getestet wurde. Dabei soll es sich um einen 36-jährigen Italiener handeln, der von einem fünftägigen Urlaub in Spanien zurückgekehrt sei. Im Urlaub habe er Sex mit Männern ohne Nutzung von Kondomen gehabt.



Der vollständig gegen Covid-19 geimpfte Patient habe nach der Rückkehr über Fieber sowie über Halsschmerzen und Müdigkeit geklagt. Außerdem habe er eine Entzündung in der Leistengegend gehabt. Nach einem positiven Corona-Test habe er einen Ausschlag an seinem linken Arm ausgebildet und an seinem Körper Blasen festgestellt. Er sei daher zur Notaufnahme eines Krankenhauses in Catania gegangen. Nach einer Reihe von Tests habe er neben Covid-19 auch positive Ergebnisse für Affenpocken und HIV erhalten.



Der HIV-Test habe eine hohe Viruslast von 234.000 Viruskopien pro Milliliter Blutplasma aufgewiesen. Dies deutet laut den Wissenschaftler*innen darauf hin, dass er sich vor kurzer Zeit infiziert habe. Ein HIV-Test ein Jahr zuvor sei noch negativ gewesen. Inzwischen sei der Patient wieder von Corona und Affenpocken genesen, eine kleine Narbe sei aber nach wie vor sichtbar.

Bei Mehrfachinfektion länger positiv?

"Der Fall zeigt, wie sich Affenpocken- und Covid-19-Symptome überlagern können", heißt es in der Studie. Die mehrfache Infektion könne dazu geführt haben, dass die Affenpocken länger übertragbar gewesen seien. So sei ein Luftröhrenabstrich noch nach 20 Tagen positiv gewesen. Da es sich um den bisher einzigen bekannten Fall von einer dreifachen Infektion handle, brauche man aber noch mehr Beweise, um eine allgemeine Aussage zu treffen. "Angesichts der gegenwärtigen Sars-Cov-2-Pandemie und der täglich ansteigenden Zahl der Affenpockenfälle müssen sich Gesundheitssystem aber über mögliche Folgen für Patienten bewusst sein", heißt es in der Fallstudie. (dk)