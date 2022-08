Tucker Carlson: Milch macht Kinder trans

Deutsche Werbekampagne fürs Milchtrinken Anfang der Neunzigerjahre

Fox-News-Moderator Tucker Carlson hat in seiner Primetime-Sendung am Montag angedeutet, dass Milch auf Geheiß der US-Behörden möglicherweise mit Chemikalien versetzt werde, die Transgeschlechtlichkeit in Kindern hervorruft. Anlass für die Behauptung ist die Razzia von Bundesbehörden auf einen Bauernhof im US-Bundesstaat Pennsylvania, der von Amischen, einer traditionell lebenden protestantischen Minderheit, betrieben wird.



Die US-Regierung kämpfe laut Carlson gegen "Essen ohne hormonaktive Substanzen". Weiter sagte der 53-Jährige während des Interviews mit einem Journalisten des rechtsradikalen Portals "Rebel News": "Wenn [der amische Farmer] vielleicht verspricht, seine Milch mit Chemikalien zu versetzen, die Kinder trans machen können, lassen sie ihn in Ruhe", so Carlson in ernstem Ton.



Tucker Carlson is going full Alex Jones tonight talking about putting "more chemicals in the milk to turn kids trans" pic.twitter.com/cilaCXVeLS Kat Abu (@abughazalehkat) August 23, 2022 Twitter / abughazalehkat

In sozialen Medien wurde Carlsons Aussage mit denen des Rechtsaußen-Moderators Alex Jones verglichen, der 2017 in seinem Podcast "Infowars" wutentbrannt behauptet hatte, dass die meisten Frösche in den USA "wegen Chemikalien in Essen und Wasser" schwul seien. Die Aussage wurde damals in einem Techno-Remix verulkt, der allein auf Youtube 17 Millionen Mal angesehen wurde.

In seiner Fox-News-Show verschwieg Carlson übrigens ein wichtiges Detail über die amische Farm: Sie hatte bereits seit 2014 Probleme mit der amerikanischen Gesundheitsbehörde, nachdem sie für einen Listerien-Ausbruch verantwortlich gemacht wurde, an dem mindestens eine Person aus Florida starb. Die Person hatte zuvor Rohmilch dieser Farm gekauft. Behörden führten daraufhin Testkäufe durch, bei denen in der Milch ebenfalls Listerien entdeckt wurden. Für Carlson ist die Aktion gegen den Bauernhof aber nur ein Beweis dafür, dass die Biden-Regierung "gegen alles ist, was gesund und erbaulich ist und einen stärker und gesünder macht".

Tucker Carlson ist bereits mehrfach durch absurde queerfeindliche Attacken aufgefallen: So wurde in seiner Sendung 2019 erklärt, dass die LGBTI-Akzeptanz in Kalifornien schuld an Waldbränden sei (queer.de berichtete). Zuletzt interviewte er auch die transfeindliche "Gays Against Groomers"-Gründerin (queer.de berichtete).

Carlson ist übrigens nicht irgendeine Randerscheinung, sondern ein Massenphänomen: Seine wochentägliche an der Ostküste um 20 Uhr ausgestrahlte Personality-Show wird von durchschnittlich mehr als vier Millionen Menschen verfolgt. Sie gilt damit als einschaltquotenstärkste Sendung aller Nachrichtenkanäle und überholt teilweise sogar große Networks wie ABC, CBS und NBC. (dk)