Deutsche Aidshilfe sucht Sachbearbeiter*in Marketingkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Heute, 03:13h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) ist sowohl eine Selbsthilfeorganisation, als auch ein Interessens- und Fachverband. Als Dachverband von ca. 115 Mitgliedsorganisationen vertritt sie die gesundheits- und sozialpolitischen Interessen von Menschen mit HIV/Aids und leistet zudem Präventionsarbeit für von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Für das HIV & STI Testprojekt s.a.m. health sucht die DAH für ihre Bundesgeschäftsstelle ab sofort eine



Sachbearbeiter*in Marketingkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

EG 10, befristet, Vollzeit



s.a.m health ist ein innovatives Projekt im Bereich Diagnostik von HIV und Geschlechtskrankheiten: mit so genannten Einsendetests, für die die Kund*innen selbst Proben abnehmen und in ein Labor einsenden, wird Diagnostik einfach und praktisch für alle möglich. Die Beratung im Vorfeld erfolgt persönlich über die beteiligten Aidshilfen und Checkpoints, die Ergebnismitteilung und Abwicklung erfolgt über eine Kommunikationsplattform, die von der Bundesgeschäftsstelle der DAH koordiniert wird. An der Schnittstelle von Kund*innen, Aidshilfen und Checkpoints als Beratungsstellen vor Ort, dem Labor und der zentralen Koordination und Umsetzung des Projekts in der Bundesgeschäftsstelle ergänzt das onlinebasierte Gemeinschaftsprojekt das Angebot für Beratung und Testung in Deutschland.



Zur Verstärkung des Teams suchen wir ein*e kreative, agile Marketing- und Öffentlichkeitsmitarbeiter*in mit der Zielsetzung, das bundesweite HIV/STI Testangebot bekannter und für noch mehr Menschen zugänglich zu machen und den Absatz zu steigern.



Zu Deinen Aufgaben gehören:

● Umsetzung und Weiterentwicklung der Öffentlichkeits- und Marketing-Strategie für s.a.m

- Vorbereitung, Planung und Durchführung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen (hauptsächlich: Printmedien, Digitale Medien)

- Pflege der eigenen Webseite (inkl. Suchmaschinenoptimierung) und der Social-Media-Kanäle

- Entwicklung von geeigneten Werbe- und Informationsbotschaften, Betreuung der Anzeigenschaltung mittels Google Ads

– Unterstützung der Kolleg*innen in den Beratungsstellen vor Ort bei der Umsetzung von Werbemaßnahmen

– Analyse und Bereitstellung von Daten (Survey Monkey Daten, Demographische Daten, Beratungszahlen, Absatzdaten)

- Durchführung von Events und Kooperationen

● Kundensupport: Beantwortung der Fragen unserer Nutzer*innen bzgl. des Testablaufs via SMS, Email oder Telefon



Dein Profil:

● Einschlägiges Fach-/Hochschulstudium vorzugsweise im kommunikations-, sozial- oder geisteswissenschaftlichen Bereich oder gleichwertige Ausbildung und Erfahrung im ÖA-Bereich (insbesondere Online-Kommunikation) und IT-Bereich (Webseitenbetreuung, Suchmaschinenoptimierung) und/oder

abgeschlossene Berufsausbildung als Kauffrau*Kaufmann für Marketingkommunikation und/oder einschlägige Erfahrungen in dem Bereich Marketing

● Sicherer Umgang mit Office 2016 (speziell Excel), Canva, SurveyMonkey, Instagram

● Kreativität gepaart mit Organisationsgeschick

● Grundlagenkenntnisse in der Datenanalyse (Survey Monkey, Excel, SPSS)

● Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eigenständige, strukturierte Arbeitsweise

● Für die Tätigkeit sind gute Deutschkenntnisse (C2) nötig

● Englischkenntnisse sind von Vorteil

● Sensibilität gegenüber den von HIV besonders betroffenen Menschen und deren Lebensweisen sowie Identifikation mit den Zielen der DAH



Wir bieten:

● Eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem interdisziplinären, engagierten Team

● Eine Vergütung bis zu Entgeltgruppe EG 10 TVöD

● Eine befristete Vollzeitstelle mit 39 Wochenstunden bis 31.12.2023 mit Aussicht auf Verlängerung

● eine sinnstiftende Stelle mit vielfältigen Themen und Aufgaben

● transparente und ehrliche Kommunikation und ein wertschätzender Umgang miteinander

● Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge,

● 30 Tage Jahresurlaub, Jahressonderzahlung nach TVöD Bund

● Gleitzeit und mobiles Arbeiten

● gute interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

● Arbeit in einem spannenden Themenfeld

● zentrale Lage und sehr gute Anbindung an den ÖPNV, Fahrradstellplätze



Als Organisation, die gesellschaftliche Diversität erfolgreich mitgestalten will, freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Ihren wichtigsten Zeugnissen (maximal zwei Dateien im PDF-Format, bis 10 MB) – ausschließlich über unser Bewerbungsportal "Connectoor" (Kenn-Nr.: SB-ÖA-SAM-22)!



E-Mail-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden und müssen aus Datenschutzgründen gelöscht werden.



Bewerbungsschluss ist Montag, der 05.09.2022 um 24 Uhr (spätester Eingang).



Vorstellungsgespräche sind am 12.09.2022 in der Bundesgeschäftsstelle vorgesehen.