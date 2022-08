Queeres Netzwerk Bayern tourt durch alle Regierungsbezirke

Heute, 19:25h, noch kein Kommentar





Das Queere Netzwerk Bayern (QNB) begibt sich im September und Oktober dieses Jahres auf eine Netzwerktour durch alle Regierungsbezirke Bayerns. In insgesamt sieben lokalen Veranstaltungen will das neue Netzwerk über die allgemeine Situation von LSBTIQ* in Bayern diskutieren sowie Einblicke in die bisherige und zukünftige Netzwerkarbeit geben.



Alle Events dienen außerdem als Räume zur regionalen Vernetzung, so das Kooperationsprojekt des Bayerischen Jugendrings, der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und des Lesben- und Schwulenverbands in Bayern, das durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird.



Unter dem Motto "Let's Talk Queer!" sind explizit Vertreter*innen queerer Initiativen und Organisationen eingeladen, die sich im jeweiligen Regierungsbezirk im Themenfeld LSBTIQ* engagieren, so das im Sommer gestartete Netzwerk. Willkommen seien außerdem Fachinteressierte und queere Menschen selbst, die Interesse am neuen Netzwerk und queerer Arbeit in der Region haben.

"Das Queere Netzwerk Bayern ist mit dem Ziel angetreten, die queere Community im Freistaat Bayern zu vereinen und strukturell zu stärken", so QNB-Pressesprecher Markus Apel. "Mit unserer Netzwerktour schaffen wir Räume für Begegnungen und zum fachlichen Austausch. Nur eine vernetzte Community, ist eine starke Community."



Die erste Veranstaltung ist am 6. September in der Kranhalle München geplant und soll alle Interessierten aus dem Regierungsbezirk Oberbayern in einem Raum versammeln. Von 17 bis 20 Uhr finden zwei Podiumsdiskussionen und ein Vernetzungsempfang statt. Auf der Webseite des Netzwerks findet sich das gesamte Programm und ein Formular zur Anmeldung.

Alle Termine



München

6. September 2022 von 17 bis 20 Uhr in der Kranhalle (Feierwerk)

Nürnberg

19. September 2022 von 18 bis 20 Uhr im Fliederlich-Zentrum, Sandstraße 1

Landshut

20. September 2022 von 18 bis 20 Uhr in der Alten Kaserne, Liesl-Karlstadt-Weg 4

Regensburg

21. September 2022 von 18 bis 20 Uhr im Raum für Engagement, St. Kassians Platz

Würzburg

26. September 2022 von 18 bis 20 Uhr in der Umweltstation, Nigglweg 5

Bayreuth

27. September 2022 von 18 bis 20 Uhr im Atrium der Schloßgalerie, Kanalstraße 3

Memmingen

4. Oktober 2022 von 18 bis 20 Uhr im Antoniersaal, Martin-Luther-Platz 1